Influencer tatua nome de Elon Musk na testa para tentar ir a Marte

Segundo o influencer, o interesse por viajar para Marte teria surgido após um encontro seu com um possível extraterrestre

Com a finalidade de chamar a atenção de Elon Musk, um influenciador brasileiro tatuou o nome do bilionário na testa. Rodrigo Americo, homem que fez a arte corporal, declarou que seu objetivo é atrair repercussão para que Musk o incluísse na possível futura viagem ao planeta Marte.

O bilionário americano é proprietário da empresa Tesla e da fabricante de sistemas aeroespaciais SpaceX e planeja realizar a viagem até 2026. Além do nome de Elon Musk, o influenciador mineiro ainda fez o desenho de um foguete.







O influencer, que é conhecido como "Capitão América Mineiro", divulgou o resultado da tatuagem no último dia 28 de outubro em publicação nas redes sociais. Na legenda do vídeo, Rodrigo acrescentou para os seguidores "Me ajude a ir pra Marte, Elon Musk".

"Fiz a tatuagem logo na testa para tentar conhecer o Elon Musk e ser um dos voluntários [para ir a Marte]. Acredito que vou chegar perto dele, sou o único do Brasil que fez essa tatuagem, talvez, do mundo. Desde quando ele começou, eu o admiro", disse o influenciador digital ao jornal O Tempo

Rodrigo ganhou destaque nas mídias digitais após passar 30 dias na "Mansão Maromba", projeto do também influenciador Toguro, onde ele passou o tempo com outros criadores de conteúdo. Segundo ele, foi nesse momento que decidiu fazer a tatuagem.

"Eu não sei se é obsessão, mas sei que é uma coisa muito forte sobre vida de outros planetas. Eu acredito muito. Eu tenho uma filha de 20 anos, ela sabe de tudo isso. Ela sabe que, se um dia eu for a Marte, será pelo bem da humanidade", contou Rodrigo ao portal BHAZ.

O criador de conteúdo se interessa pela possibilidade de vida fora da Terra e, por isso, deseja ir de viagem para Marte. O interesse pelo tema teria surgido em 2016. Segundo Rodrigo, ele teria avistado um ser não identificado enquanto estava trabalhando.

"Em 2016, fui agente penitenciário. Tava sentado até que passou na minha frente uma coisa pequena, com cabeça grande, e eu ouvi uma voz falando assim: 'busque conhecimento'. Depois desse dia, pedi para sair, não quis mais trabalhar no sistema", relata. Rodrigo tem outras dez tatuagens relacionadas a extraterrestres.

A empresa de Elon Musk, SpaceX, planeja construir uma cidade autossustentável em Marte nas próximas décadas e, por isso, planeja enviar até um milhão de pessoas para viver lá.

