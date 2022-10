06:27 | Out. 27, 2022

Bárbara, Pétala e Vini estão na sexta Roça de A Fazenda 2022; vote na enquete O POVO em qual participante você quer que fique no reality rural da Record

A formação da sexta roça de A Fazenda 2022 está finalizada. O trio formado por Bárbara Borges, Pétala Barreiros e Pelé Milflows disputou a Prova do Fazendeiro na noite dessa quarta-feira, 26. Pelé levou a melhor, conquistando o chapéu que dá a obrigação de delegar as tarefas na casa durante uma semana e a imunidade neste mesmo período.

A formação oficial da sexta Roça de A Fazenda 2022 ficou, portanto, com Bárbara, Pétala e Vini - que havia sido enviado direto para a berlinda. A eliminação acontece nesta quinta-feira, 27 de outubro (27/10). Abaixo vote no participante que você quer que volte da Roça na enquete do O POVO.



A Fazenda 2022: que horas começa hoje (27/10) e dinâmica do dia

Enquete A Fazenda 2022: Bárbara, Pétala ou Vini? quem deve ficar

A Fazenda 2022: onde assistir ao vivo e horário

O reality rural será transmitido todos os dias. Durante a semana, a transmissão começa às 23 horas. Porém, aos sábados será mais cedo, às 22h45 e, aos domingos, mais tarde, às 23h15.

O reality será transmitido ao vivo na TV aberta pela Record. Para assistir ao programa de forma integral é necessário assinar o serviço de streaming PlayPlus.



A Fazenda 2022: o prêmio

Neste ano, o prêmio de A Fazenda 14 possui o valor total de R$ 2 milhões - sendo R$ 1,5 milhão destinado para quem o público escolher como campeão, e R$ 500 mil em outras recompensas distribuídas ao longo do programa em provas extras ou atividades especiais.



