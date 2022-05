Arraia de 4 metros de comprimento e 180 kg é capturada no Camboja

Pescadores cambojanos capturaram no rio Mekong uma arraia gigante de quatro metros de comprimento e 180 quilos, um dos maiores peixes de água doce no mundo.

A arraia de água doce, ameaçada pela pesca predatória, a poluição e a perda de seu habitat, é uma espécie protegida e foi devolvida para a água após ser medida e pesada por cientistas do projeto "Wonders of the Mekong" (Maravilhas do Mekong), presentes no local.

A arraia foi capturada acidentalmente na semana passada na província de Stung Treng (norte), depois de ter engolido um peixe menor fisgado pelo anzol dos pescadores.

O Mekong, um dos maiores rios da Ásia (4.350 quilômetros de comprimento), abriga a mais importante biodiversidade aquática depois do Amazonas, com mais de 1.000 espécies de peixes.

Está cheio de "ecossistemas ocultos e invisíveis", destaca Zeb Hogan, biólogo americano da Universidade de Nevada e diretor do projeto "Wonders of Mekong", financiado pelos Estados Unidos.

Vital para a sobrevivência de milhões de pessoas no sudeste asiático, o Mekong e sua fauna estão ameaçados pelas dezenas de represas construídas por Pequim na China, Laos e Camboja sobre o rio e seus afluentes.

