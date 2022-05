Rapper Lil Keed morre aos 24 anos em Los Angeles, nos Estados Unidos

O rapper Lil Keed morreu na última sexta-feira, 13, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Sua morte, no entanto, só foi confirmada nesse sábado, 14, pela sua gravadora, 300 Entertainment, que não especificou a causa. O músico, que tinha 24 anos, estava programado para se apresentar em um festival de música em Charlotte, Carolina do Norte, na noite desse sábado.

Pelas redes sociais, o irmão de Keed, Lil Gotit, lamentou a perda. “Não acredito que vi você morrer hoje, mano. Eu chorei todas as minhas lágrimas. Eu sei o que você quer que eu faça e isso é difícil para a mãe, o pai, e com seus filhos Naychur e Whiteboy”, escreveu em uma publicação no Instagram.

Também no Instagram, a namorada do rapper, Quana Bandz, que espera um bebê do músico, se pronunciou com a morte dele. “Eu te amo muito, baby, o que estou postando porque não sei o que fazer sem você, eu não consigo respirar direito, dormir direito, nada, eu não quero nem falar com ninguém, Keed, eu não estou aguentando. O que devo dizer a Naychur? O que eu vou dizer ao nosso novo bebê?”, disse, Quana.

Nascido Raqhid Jevon Render em 16 de março de 1998, Keed veio do bairro conhecido como Cleveland Avenue, por sua via principal, onde o sudoeste de Atlanta encontra o subúrbio de East Point, no condado de Fulton. O músico em ascensão de Atlanta,tinha contrato do selo Young Stoner Life, da Young Thug.

Conforme o portal internacional Page Six, a morte de Keed ocorre poucos dias depois que o mentor da Young Thug e o rapper Gunna serem presos por acusações relacionadas a gangues em Atlanta.



