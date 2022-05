Soldado ucraniano pede namorada em casamento com anel de granada

A jovem contou que tem sido muito forte com a situação de guerra e que às vezes não é possível manter contato com o namorado

Sasha, um soldado ucraniano, resolveu pedir a mão da jovem Anastasia Blyshchyk de maneira não convencional. No dia 5 de abril, o soldado gravou o momento em que pediu a mão de sua namorada em casamento, utilizando uma granada como anel, e enviou para sua noiva. Sasha está atuando na linha de frente da guerra entre Ucrânia e Rússia.

Em entrevista à agência de notícias Deutsche Welle, a jovem ucraniana disse ter ficado sorrindo por dias por causa do pedido. “Como posso recusar um homem com uma granada na mão”, brincou Anastasia.

A jovem contou que tem sido muito forte com a situação de guerra e que às vezes não é possível manter contato com o namorado. “Quando ele não entra em contato, quando não me escreve, ou quando ele me liga e eu ouço essas explosões horríveis. É muito difícil”.

O soldado vem atuando na linha de frente, no leste da guerra, em Donbass. A jovem, que está na cidade ucraniana de Lviv, comentou que o casal está junto há quase dois anos e que está ansiosa para marcar a data.

