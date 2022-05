Casal realiza casamento em avião após voo para Las Vegas ser cancelado

O amor está nas alturas, literalmente. Um casal americano transformou um avião em uma capela e realizaram um casamento improvisado, no último dia 28, após o voo para Las Vegas ser cancelado pela companhia aérea. O casamento teve direito a fitas de papel higiênico e uma comissária aérea como dama de honra. Um passageiro foi quem celebrou a cerimônia, já que era um ministro ordenado.

Pam e Jeremy tinham o sonho de se casarem em Las Vegas, mas a companhia aérea cancelou o voo em cima da hora. O casal precisou comprar às pressas uma passagem da Southwest Airlines, que divulgou as fotos do momento da cerimônia no seu perfil do Facebook.

O casal decidiu viajar com os trajes da cerimônia. No embarque, o capitão Gil notou a roupa de casamento do casal e concordou com a ideia da Pam sobre o matrimônio ocorrer dentro do avião.

Uma fotógrafa profissional presente no voo registrou o momento, um passageiro passou um velho caderno para que toda a tripulação assinasse votos de felicidades aos recém-casados e o bolo de casamento foi uma rosquinha oferecida por outra pessoa. "É tão estranho como tudo se encaixou", disse Pam em entrevista à CNN.



A empresa agradeceu o casal pelo voo inusitado. "Parabéns aos noivos por um casamento a bordo memorável, que nem os nossos colaboradores e nem os nossos passageiros vão esquecer! Mal podemos esperar para recebê-lo de volta a bordo da companhia aérea do amor".



