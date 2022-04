Turista é arremessado após embarcação atingir baleia no México; veja vídeo

O vídeo do momento do impacto foi divulgado pela Defesa Civil do estado de Baja Califórnia Sul

Pelo menos 6 pessoas ficaram feridas na cidade costeira de La Paz, no México, na última sexta-feira, 22, após uma baleia colidir e fazer “voar” uma embarcação. Dois adultos precisaram ser hospitalizados, três crianças sofreram apenas ferimentos leves e uma pessoa foi levada pela Marinha para tratamento em uma clínica.

É possível observar a força do impacto e as pessoas que estavam no barco caindo no mar, sendo uma delas arremessada. O vídeo foi divulgado pela Defesa Civil do estado de Baja Califórnia Sul.

Sobre o assunto Cinco banhistas são resgatados na Praia do Futuro por guarda-vidas

Orca "persegue" barco de turistas no México; veja vídeo

Na Antártica, cientistas ucranianos se sentem impotentes perante a guerra

Balanço de naufrágio de barco turístico no Japão sobe para 11 mortos

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com Benjamin Garcia, porta-voz da Proteção Civil, o que pode ocasionar o acidente foi os operadores do barco não saberem que a baleia estava submersa na área. "A baleia surgiu do mar e foi quando empurrou o barco, com alguns passageiros caindo e sofrendo ferimentos", disse ele.

As regras do país dizem que os barcos de observação de baleias devem ficar a uma distância segura das criaturas, e agora será investigado se o barco envolvido no incidente não respeitou as recomendações.

Entre janeiro e abril o local é conhecido como um dos melhores pontos do mundo para observação de baleias, com espécies como jubarte, orca e as baleias cinzentas do Pacífico oriental encontradas nessas águas, segundo o tabloide britânico Metro.



Veja vídeo

Tags