Noiva e responsável por buffet são presas após servirem comida com maconha na Flórida

Danya Shea Svoboda, 42, e Joycelyn Montrinice Bryant, 31, foram presas após colocarem maconha na comida que foi servida em um casamento na Flórida. Elas eram a noiva e a responsável pelo buffet da cerimônia, respectivamente. O caso aconteceu em fevereiro deste ano, mas só foi divulgado nesta quinta-feira, 21.

As mulheres foram acusadas de negligência culposa, entrega de maconha e violação da lei de anti-adulteração da Flórida, de acordo com informações da polícia local para o portal G1. No estado norte-americano, o uso da erva é permitido apenas para fins medicinais.

Ao todo, a cerimônia contou com cerca de 50 convidados. Miranda Cady estava presente no local e revelou à polícia que se sentiu mal ao comer um pão com molho de ervas. Diversos pratos da festa tinham sido feitos com a droga, entre eles uma lasanha.

Cady conta que questionou a organizadora do buffet sobre a presença de maconha na comida. “Bryant riu e balançou a cabeça positivamente”, lembra. Outras pessoas também passaram mal durante a ocasião. Nancy Postma foi até a cozinha do evento com sua filha para beber água após um mal estar.

Nos depoimentos ouvidos pela polícia, nenhum dos convidados sabia da presença de maconha na comida.



