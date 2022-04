Cristiano Ronaldo publica foto segurando a filha recém-nascida

Depois do trauma de perderem um de seus filhos durante o parto, o casal Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez publicaram uma foto da filha recém-nascida nesta quinta-feira, 21, ao lado dos demais integrantes da família. Na legenda do post, o jogador português comemorou o fato de sua esposa e filha estarem "finalmente em casa".

"Queremos agradecer a todos pelas palavras bondosas e pelos gestos. Seu apoio é muito importante, e nós sentimos o amor e o respeito que todos vocês têm pela nossa família. Agora é o momento de ser grato pela vida para a qual a nós acabamos de dar as boas vindas", escreveu o atleta multicampeão no futebol.

Sobre o assunto Cristiano Ronaldo anuncia que um dos seus gêmeos morreu

Futebol se solidariza com Cristiano Ronaldo após a morte de seu filho no parto

Clubes e jogadores se solidarizam com Cristiano Ronaldo após morte do filho

Torcida do Liverpool homenageia Cristiano Ronaldo após morte de filho; vídeo

Cristiano Ronaldo agradece Liverpool por homenagem após morte do filho

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Quando anunciou o falecimento de um dos gêmeos, Cristiano recebeu uma enxurrada de mensagens positivas e gestos carinhosos de fãs pelo Mundo. Um desses momentos foi a homenagem que os torcedores do Liverpool-ING fizeram durante o confronto contra o atual time o camisa 7, o Mancherster United-ING.

Mesmo sendo um dos maiores rivais do time, os Reds ovacionaram Cristiano no Anfild Road exatamente no minuto 7 da partida - em alusão ao número que ele utiliza - e cantaram a famosa canção "You'll Never Walk Alone" (Você nunca caminhará sozinho). A cena viralizou nas redes sociais e foi compartilhada no perfil oficial do português no Instagram.

"Um mundo... Um esporte... Uma família universal. Obrigado, Anfield. Minha família e eu não nos esqueceremos nunca deste momento de respeito e compaixão."

Tags