Torcida do Liverpool homenageia Cristiano Ronaldo após morte de filho; vídeo

Homenagem da torcida do Liverpool a Cristiano Ronaldo foi feita após a morte de um dos filhos gêmeos que CR7 esperava com a esposa Georgina Rodríguez; veja vídeo

Após o anúncio do jogador Cristiano Ronaldo sobre a morte de um dos filhos gêmeos que esperava com a esposa Georgina Rodríguez, a torcida do Liverpool prestou homenagem ao craque do Manchester United nesta terça-feira, 19.

Em clássico entre as duas equipes pelo Campeonato Inglês, o português foi aplaudido no sétimo minuto da partida e os torcedores cantaram 'You’ll Never Walk Alone' (Você Nunca Andará Sozinho, em tradução livre do inglês). O momento da homenagem foi escolhido em alusão ao número "7" que estampa a camisa do português.



A massive round of applause in the 7th minute at Anfield for @Cristiano, followed by the singing of You'll Never Walk Alone. pic.twitter.com/byIY8UyPQf

April 19, 2022

Cristiano Ronaldo foi liberado da partida contra o Liverpool para defender o Manchester United.

Em comunicado, o clube defendido pelo atacante luso havia anunciado: "Família é mais importante do que tudo e Ronaldo está apoiando seus amados nesses tempos de imensa dificuldade. Nós confirmamos que ele não jogará diante do Liverpool, em Anfield, e reforçamos o pedido de privacidade da família. Cristiano, nós estamos com você e enviando forças à família".

Liverpool goleou o time de Cristiano Ronaldo

O Liverpool goleou o Manchester United por 4 a 0 nesta terça-feira em partida adiada da 30ª rodada da Premier League e assumiu a liderança provisória do campeonato inglês enquanto espera o que o Manchester City faz na quarta-feira contra o Brighton.

Com esta vitória, os 'Reds' somam 76 pontos, contra os 74 do City que nesta quarta-feira terá a oportunidade de recuperar o primeiro lugar no momento em que restam apenas seis rodadas para o fim da competição.

A equipe comandada pelo técnico alemão Jürgen Klopp, que luta para conquistar todos os títulos que disputa nesta temporada alcançando uma inédita 'quádrupla coroa' (campeonato inglês, Champions, FA Cup e Copa da Liga) atropelou o Manchester United com gols do colombiano Luis Díaz (5), do egípcio Mohamed Salah (22 e 85) e do senegalês Sadio Mané (67).

Com sua dobradinha, Salah se consolida no topo da artilharia da Premier League com 22 gols, cinco a mais que o sul-coreano Son Heung-min, do Tottenham.

Já o Manchester United, que não pôde contar com o seu craque Cristiano Ronaldo, ausente após a morte na segunda-feira de um dos gémeos que esperava, se complica muito em seu objetivo de disputar a próxima Liga dos Campeões, ao ficar com 54 pontos, mesma pontuação do Arsenal (5º), que tem dois jogos a menos, e a 3 do Tottenham (4º), que também disputou um jogo a menos que os 'Red Devils'.

