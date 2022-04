Canadá aumenta ajuda humanitária à Ucrânia e dará dinheiro, transporte e hotel a refugiados

O Canadá anunciou no sábado, 9, medidas para facilitar a chegada de refugiados ucranianos e prometeu fornecer mais 100 milhões de dólares canadenses (79,5 milhões de dólares americanos) em ajuda à Ucrânia e países vizinhos.

Esse valor adicional, que será usado para cuidados médicos de emergência e necessidades básicas, foi anunciado pelo primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, durante a campanha internacional de arrecadação de fundos do Stand Up for Ukraine, que ele co-organizou com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

"Continuamos nossos esforços para facilitar a chegada de ucranianos ao Canadá", disse o presidente no Twitter.

Com esta nova contribuição, o Canadá já forneceu 245 milhões de dólares canadenses, cerca de 195 milhões de dólares americanos, em assistência humanitária até agora para lidar com as consequências do conflito na Ucrânia.

Dois ministros do governo Trudeau também anunciaram no sábado que Ottawa estava trabalhando com companhias aéreas canadenses para oferecer voos exclusivos para ucranianos. Além disso, o governo dará apoio financeiro aos refugiados ucranianos e duas semanas de acomodação em hotel.

"Estamos considerando fornecer assistência de 500 dólares por semana durante seis semanas", disse o ministro canadense da Imigração, Sean Fraser, em coletiva de imprensa.

"Muitos ucranianos que encontram refúgio no Canadá têm vínculos" com o país, como familiares ou amigos, apontou.

A diáspora ucraniana no Canadá - uma das maiores do mundo - concentra-se principalmente no centro e oeste do país.

Desde o início do ano, mais de 12 mil ucranianos chegaram ao país norte-americano, segundo dados do governo.

Desde o estabelecimento, em meados de março, de um programa especial de imigração destinado a oferecer três anos de residência temporária a ucranianos que fogem da guerra, o Canadá aprovou 30.000 solicitações.

