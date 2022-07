Itália vai reabrir embaixada na Ucrânia após a Páscoa

O ministro das Relações Exteriores da Itália, Luigi Di Maio, disse que o país reabrirá sua embaixada na capital ucraniana após a Páscoa. Segundo a agência de notícias ANSA, ele afirmou que a comitiva diplomática italiana "será uma das primeiras a retornar" a Kiev.

Di Maio chamou a ação de "mais um gesto para demonstrar apoio à população ucraniana, uma forma concreta de afirmar que a diplomacia deve prevalecer" e que o retorno será coordenado com outros países da União Europeia (UE).

A própria UE anunciou o regresso do seu embaixador na sexta-feira (8). Neste sábado, 9, o chefe da delegação europeia na Ucrânia, Matti Maasikas, publicou a foto de uma bandeira do bloco no topo de um mastro e a legenda "Primeiro as coisas primeiras". Fonte: Associated Press.

