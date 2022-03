Quem são os povos eslavos e qual a relação deles com Rússia e Ucrânia

O POVO publicou no Youtube novo vídeo sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia. Nele, o jornalista Leonardo Igor, coordenador de mídias sociais do O POVO, explica um pouco da relação histórica entre os povos russos e ucranianos e como eles se enquadram entre os povos eslavos.



Os povos eslavos são um grupo étnico e linguístico que vive principalmente na Europa, sobretudo em países da Europa Central, Balcãs e no Leste Europeu. É o caso de países como Polônia, República Tcheca, Sérvia, Macedônia do Norte, além de Ucrânia e Rússia. Não há uma data exata de quando esses povos se encontraram para dar origem aos chamados eslavos.

No entanto, a história mais difundida é que a partir do século VII surgiram os primeiros estados eslavos. Sendo o ‘Principado de Kiev’ o mais importante da época. Esse estado abrangeu áreas que correspondem hoje a partes da Ucrânia, de Belarus (anteriormente conhecida no Brasil como Bielorrússia) e da Rússia.

Foi também com influência do Principado de Kiev que se estabeleceram algumas das marcas pelas quais os povos eslavos são caracterizados atualmente. A origem do termo, segundo alguns estudiosos, vem do grego antigo, significando “o povo que fala a mesma língua”. Esse seria o modo como os gregos e bizantinos identificavam os eslavos que estavam migrando da região da Ucrânia.

Numericamente os eslavos são o maior grupo étnico da Europa. Ao longo dos séculos, entretanto, grande parte desse povo esteve sob o domínio de impérios cuja metrópole não era eslava. Os russos, que emergiram como principal Estado eslavo na Idade Moderna, começaram a justificar a sua expansão pelo Leste Europeu e pela Europa Central como parte de um movimento que retoma “o que por direito seria dos eslavos”.

Hoje os russos voltam a intervir na política, na economia e até militarmente nas regiões que definem como sendo as suas áreas de influência e representam os territórios eslavos. Vladimir Putin, presidente da Rússia, usa desse histórico para justificar a invasão à Ucrânia, alegando que russos e ucranianos são um só povo.



