Peru apresenta denúncia na Fifa contra árbitro brasileiro Daronco

O Peru entrou com uma reclamação na Fifa contra o árbitro brasileiro Anderson Daronco por sua atuação polêmica na partida contra o Uruguai pela penúltima rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo do Catar-2022, informou neste domingo a Federação Peruana de Futebol (FPF).

"A FPF informa que, na última sexta-feira, foi apresentada uma denúncia contundente à Fifa, relativa à atuação do árbitro Anderson Daronco, devido a fatos publicamente conhecidos", indica um comunicado da FPF.

"A FPF espera uma resposta imediata da Fifa sob uma conduta regular em seus procedimentos", acrescentou a nota.

Nos minutos finais da derrota do Peru por 1 a 0 para o Uruguai na sexta-feira, ocorreu uma jogada polêmica no Estádio Centenário.

O goleiro uruguaio Sergio Rochet conseguiu segurar a bola, mas ficou um metro atrás da linha do gol o que provocou o debate porque, segundo o time peruano, a bola em suas mãos teria ultrapassado o limite da linha do gol e entrado inteira.

A Conmebol revelou o áudio e o vídeo do VAR do lance, em que determinou que não houve gol.

Com 21 pontos e quinto na tabela, o Peru depende de si, precisando vencer o Paraguai na terça-feira em Lima para garantir a vaga na repescagem e assim enfrentar um time asiático em junho.

Em caso de empate em Lima, os peruanos terão que torcer para que a Colômbia (com 20 pontos) não vença a Venezuela em casa e o Chile (19 pontos) não faça o mesmo contra o Uruguai em Santiago.

