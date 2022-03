Dois mortos e vários feridos em ataque no norte de Israel

Pelo menos duas pessoas morreram e várias ficaram feridas em um ataque no domingo (27) na cidade de Hadera, no norte de Israel, disseram serviços de socorro e a polícia.

"Dois israelenses morreram em um ataque terrorista em Hadera", situada entre as cidades de Tel Aviv e Haifa, disse Magen David Adom, o equivalente israelense da Cruz Vermelha, em uma mensagem.

Também indicou que foram tratadas seis pessoas feridas .

"Dois terroristas abriram fogo contra os policiais, matando dois transeuntes", disse a polícia israelense, acrescentando que as forças especiais mataram os dois agressores.

Imagens de câmeras de vigilância de Hadera, transmitidas por canais israelenses, mostraram dois homens atirando com armas automáticas em uma rua. Um repórter da AFP viu um corpo caído no chão.

O ataque coincide com a realização de uma cúpula no domingo e na segunda-feira em Israel com os chefes da diplomacia dos Estados Unidos, Egito, Emirados, Bahrein e Marrocos em uma cidade do deserto de Negev (sul).

Dois homens e duas mulheres morrera, na terça-feira em um ataque com faca e carro-bomba na principal cidade do deserto de Negev.

O agressor foi identificado pelas autoridades como Mohammed Abu Al Kiyan, professor da cidade beduína de Hura, no Negev, que já havia sido condenado em 2016 a quatro anos de prisão por planejar viajar à Síria para lutar ao lado do grupo jihadista Estado Islâmico e por defendê-lo.

