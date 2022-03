Casal de professores da USP não consegue voltar da Ucrânia ao Brasil

Um casal de professores da Universidade de São Paulo (USP) está impedido de voltar da Ucrânia ao Brasil devido à invasão russa. As informações são do jornal Folha de São Paulo.

Segundo o veículo, Kostiantyn Iusenko e Nataliia Goloshchapova decidiram passar férias em seu país natal após dois anos de quarentena, dando aulas na USP de maneira remota de onde moram, em São Paulo. A ida à Ucrânia foi no começo deste ano, com o retorno programado para o fim de janeiro.

No entanto, durante as férias, ambos contraíram Covid-19, e precisaram adiar o retorno ao Brasil. A passagem de volta foi remarcada para um mês depois, com o vôo a São Paulo agendado para 28 de fevereiro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Ucranianos contêm russos na costa e avançam para retomar subúrbio de Kiev

Votação de resolução humanitária na ONU sobre Ucrânia é adiada para quinta

Putin quer exigir pagamento de gás natural em rublos para contornar sanções

Exército russo estabelece posições defensivas na Ucrânia, informa Pentágono

Reino Unido irá entregar 6 mil mísseis de defesa e 25 milhões de libras a Ucrânia

Agência espacial russa quer exigir pagamento em rublos de seus parceiros internacionais

Otan estima entre 7 mil e 15 mil soldados russos mortos na guerra da Ucrânia

Guerra entre Rússia e Ucrânia: últimas notícias de hoje, quinta (24/03)

Quatro dias antes do embarque, no entanto, a Rússia invadiu a Ucrânia. Com o início da guerra, o governo declarou lei marcial, proibindo a saída do país de homens ucranianos entre 18 e 60 anos - Kostiantyn tem 39. Nataliia decidiu ficar com o marido.

Em 2021, o casal deu entrada no processo de naturalização. Morando no País há nove anos, eles alegam que poderiam sair da Ucrânia caso tivessem passaporte brasileiro. No entanto, a burocracia do processo torna a solicitação impossível: o governo exige entrevistas presenciais, que a atual situação não permite que sejam realizadas.

O Ministério da Justiça e Segurança Pública, por sua vez, disse que a volta ao Brasil não depende da naturalização. A USP, em nota, informou que está em contato com os órgãos do governo federal para auxiliar na situação, mas que o impedimento à volta do professor é a lei marcial em vigor na Ucrânia.

Após nove dias em Kyiv, que envolveram participar de mobilizações voluntárias de resistência à invasão russa, Kostiantyn e Nataliia decidiram ir para Ternopil, onde mora a irmã da professora. Segundo o casal, a viagem, feita por rotas incomuns para desviar de confrontos, foi feita de carona, e não teve dificuldades.

Eles dizem que a situação na nova cidade é um pouco mais tranquila que na capital do país. No entanto, o objetivo é voltar ao Brasil e retornar à rotina, longe da guerra, assim que possível.

Mais notícias internacionais

Sobre o assunto EUA vão retomar isenções alfandegárias de alguns produtos chineses

Madeleine Albright, a refugiada que comandou a diplomacia dos EUA

Tumba de cirurgião pré-colombiano de mil anos é encontrada no Peru

Autoridades atribuem escassez de combustíveis em Cuba a aumento da demanda

Coronavírus reaparece no norte dos EUA enquanto fundos diminuem

Nova lei regional nos EUA permite processar quem pratica aborto

Trump é 'culpado' de fraude, segundo promotor que renunciou à investigação, diz NYT

Talibã revoga permissão para meninas irem à escola

Tags