Saiba o que é o Swift, sistema interbancário que pode ser usado como sanção à Rússia

O alto representante para as relações exteriores da União Europeia, Josep Borrell, anunciou neste domingo, 27, que bancos russos vão ser desligados do Swift, sigla para o termino Serviço de Telecomunicações Financeiras Interbancárias. O sistema de comunicação financeira viabiliza o pagamento e a transferência de recursos entre empresas de diferentes países.

Criado em 1973, o sistema está sediado na Bélgica. Ele interliga 11 mil bancos e instituições financeiras em mais de 200 países. É uma propriedade conjunta de mais de 2 mil instituições. É fiscalizado pelo Banco Nacional da Bélgica (o BC belga) em parceria com outros importantes bancos centrais.

O funcionamento serve como uma plataforma de mensagens em tempo real. Nele, os bancos e as empresas podem informar aos seus parceiros sobre os pagamentos a serem realizados e os que já foram recebidos. Em 2021, mais de 42 milhões de mensagens foram compartilhadas diariamente. O mecanismo não é um sistema de pagamento, mas um serviços de mensagens.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Putin se concentra na resposta econômica às sanções, anuncia Kremlin

Após sanções, moeda russa sofre desvalorização recorde e russos correm para os bancos

Putin anuncia medidas drásticas para apoiar o rublo ante sanções

Centro de Kharkiv, segunda maior cidade da Ucrânia, sob bombardeio do exército russo

Para evitar drible a sanções, EUA e UE congelam reservas do BC russo

Bombardeio russo no centro de Kharkiv deixa pelo menos 10 mortos

“Mostrem que estão conosco”, pede presidente ucraniano a europeus

O bloqueio do recurso na Rússia objetiva fazer com que empresas russas percam acesso ao fluxo normal e instantâneo de transações fornecidas pelo Swift. Com isso, os pagamentos pelo fornecimento de energia e produtos agrícolas poderão ser afetados.

Em comunicado divulgado pela Casa Branca, as nações escreveram que a medida “garantirá que esses bancos sejam desconectados do sistema financeiro internacional e prejudiquem sua capacidade de operar globalmente”.

No final de janeiro deste ano, o vice-presidente da Casa Alta do Parlamento Russo, Nikolai Zhuralev, disse à agência de notícias russa TASS que, se a Rússia fosse desconectada do Swift, o país não receberia moeda estrangeira, mas os compradores estrangeiros - europeus em primeiro lugar - não receberiam petróleo, gás, metais e outros importantes componentes.

Em 2014, a Rússia já foi ameaçada em ser excluída do Swift, na época em que aconteceu a invasão da Crimeia. Na ocasião, o país disse que a medida seria equivalente a uma declaração de guerra. No entanto, o Swift não é o único sistema internacional de pagamentos, mas é o mais famoso e importante.

Dados do Estadão revelam que, neste ato, até 2 de fevereiro, foram 961 milhões de mensagens financeiras. O número representa uma alta de 10,72% em comparação a 2021. Segundo a BBC, cerca de 1% das transferências envolvem pagamentos russos.

De forma mais tímida, também existem outros sistemas em operação, como é o caso do CIPS, patrocinado pela China e que envolve operações financeiras com moeda chinesa em bancos chineses. O outro é o SFMS, da Índia e o SPFS, da Rússia.

Tags