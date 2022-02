Rússia alerta que relações com o Ocidente se aproximam do 'ponto de não retorno'

As relações entre Moscou e as potências ocidentais estão se aproximando de um "ponto de não retorno", declarou a porta-voz da diplomacia russa, Maria Zajarova, nesta sexta-feira (25), após as sanções adotadas contra a Rússia pela invasão da Ucrânia.

"O fato é que estamos perto do momento em que começa o ponto de não retorno", declarou Zajarova à televisão russa.

