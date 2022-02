Comissário europeu diz estar confiante de que ações irão enfraquecer economia russa

O comissário europeu para Economia, Paolo Gentiloni, afirmou nesta sexta-feira, 25, que está confiante de que as ações adotadas pela União Europeia irão enfraquecer seriamente a economia russa. Em entrevista à Bloomberg, o dirigente apontou que o bloco não pode "evitar pagar algum preço se decidirmos sermos fortes no apoio à Ucrânia contra as agressões da Rússia". Ainda assim, disse estar pronto para tomar "a parte nas consequências econômicas que isso terá, especialmente no ponto de vista dos preços de energia".

O italiano avaliou: "não pensamos que com sanções os ataques irão parar amanhã. Todos sabemos que será um confronto de médio prazo".

