Atriz de "Empire" e "Chicago Justice" é encontrada morta nos EUA

Desaparecida desde o último dia 13 de fevereiro, a atriz estadunidense Lindsey Pearlman foi encontrada morta nessa sexta-feira, 18. A informação foi divulgada pela polícia de Los Angeles, EUA. A atriz ficou conhecida por participar de séries como "Empire" e "Chicago Justice", além do filme "The Purge – Uma noite de crime".

"Policiais da área de Hollywood atenderam a um chamado via rádio para investigar uma morte entre as avenidas Franklin e North Sierra Bonita. O departamento médico legal do condado de Los Angeles confirmou que se tratava de Lindsey Erin Pearlman. A causa da morte será determinada pelo médico legista", diz a nota, divulgada pela polícia de Los Angeles.

Pelo Twitter, Savannah Pearlman, prima da artista, lamentou a morte: "Estou profundamente triste em informar que eles encontraram Lindsey, e já era tarde demais. Não tenho outras informações sobre o local ou circunstância. Lindsey era uma feroz defensora dos animais e uma atriz talentosa. Por favor, considere uma doação para o Santé D'Or (centro de resgate e adoção de animais de Los Angeles) em sua homenagem".

