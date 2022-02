Princesa da Suécia nega rumores de divórcio

A princesa Victoria da Suécia e seu marido, o príncipe Daniel, negaram neste sábado(19) os rumores de um possível divórcio, em uma rara declaração.

"Estão sendo divulgadas alegações de traição no relacionamento e de um divórcio iminente", diz um post do Royal Court no Instagram, assinado por Victoria e Daniel.

"Em casos normais, não comentamos rumores e especulações. Mas para proteger nossa família, queremos deixar claro, de uma vez por todas, que os rumores divulgados não têm fundamento", acrescenta.

Margareta Thorgren, diretora de informações da Corte Real, disse ao jornal Expressen que o comentário incomum foi feito depois que rumores de um possível divórcio começaram a circular, apesar de repetidas negativas quando consultados pela mídia.

Thorgren também enfatizou que esse tipo de declaração não seria algo que a Corte Real normalmente faria.

A negativa oficial ocorre após meses de artigos da mídia sueca Stoppa Pressarna, focada em celebridades, que divulgaram que o casal real enfrentava uma crise.

