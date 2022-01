Polícia descobre homem que dirigia há mais de 70 anos sem ter carteira de motorista

Durante uma patrulha de rotina na terça-feira, 25, a polícia de Bulwell, Rise Park e Highbury Vale,no Reino Unido, parou um homem que, para a surpresa dos oficiais, dirigia sem carteira de motorista há mais de 70 anos. O caso aconteceu em Nottingham, na Inglaterra.

Sobre o assunto Homem pede 'pizza de desculpa' para se reconciliar com a "morena" e imagem viraliza

Raríssimo polvo-véu é filmado por bióloga na Austrália; veja vídeo

Homem luta com urso na varanda de casa nos Estados Unidos; veja vídeo

Os policiais disseram que o motorista, nascido em 1938, dirigia sem carteira ou seguro desde os 12 anos e nunca havia sido parado pela polícia. Quando foi abordado pela polícia esta semana, pela primeira, ele dirigia um Mini ONe.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No Facebook, a equipe de polícia de Bulwell, Rise Park e Highbury Vale acrescentou que ele nunca havia sofrido um acidente: "Felizmente, ele nunca sofreu um acidente, causou uma lesão a alguém e nunca fez ninguém ter prejuízos financeiros devido a colisões”.

Para obter a carteira de motorista no Reino Unido, é necessário ter pelo menos 17 anos. No Brasil, é possível tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) a partir dos 18.

Aqui não há uma lei que determine uma idade máxima para o condutor, mas as condições para manter a habilitação mudam após os 65 anos. É determinado por lei que condutores com mais de 65 anos façam exames médicos com maior frequência, renovando a CNH a cada três anos, com possibilidade de redução do intervalo.

Tags