Polícia investiga homens que levaram cadáver de idoso para sacar pensão na Irlanda

A polícia do Condado de Carlow, no sudeste da Irlanda, investiga a ação de dois homens que supostamente levaram o cadáver de um idoso para o correio da cidade, na tentativa de retirar a pensão do falecido. O caso ocorreu na última sexta-feira, 21.

De acordo com o jornal "The Irish Times", um homem chegou em uma agência do correio irlandês por volta de 11h30 da manhã da última sexta-feira, 21, pedindo para receber o pagamento da pensão de um idoso, mas foi informado por funcionários que o aposentado deveria estar presente no local.

Logo depois, ele volta com um amigo e um idoso que parecia estar sendo apoiados pelos dois. Segundo o jornal The Guardian, após os funcionários notarem que o senhor estava morto, se recusaram a entregar o dinheiro. Um dos homens foi identificados como Declan Haughney, 40, que é sobrinho da vítima.

"Quando ficou evidente que esses homens trouxeram um cadáver para a agência, houve uma sensação de choque esmagadora", disse um funcionário ao Irish Daily Mail. "Os homens perguntaram se podiam receber sua pensão e a mulher do caixa respondeu que não, porque ele não está vivo", completou. Os funcionários ligaram para a polícia e confirmaram o óbito.

O prefeito de Carlow, Ken Murnane, disse que ficou chocado ao ler a notícia. “Fiquei absolutamente chocado ao saber do que aconteceu. Não posso acreditar que alguém faria algo assim. É inacreditável, estou apenas chocado”, falou.

Os dois suspeitos prestaram depoimento à polícia e foram liberados. O caso segue sendo investigado pelas autoridades que suspeitam que o falecido morreu cerca de três horas antes de ir a agência.

