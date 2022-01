Polícia de Londres investiga festas em residência de Boris Johnson no 'lockdown'

No Reino Unido, a polícia de Londres disse estar investigando possíveis festas em Downing Street, residência oficial do primeiro-ministro britânico, durante os períodos de lockdown para conter o avanço do coronavírus. A informação adiciona pressão ao governo do premiê Boris Johnson.

A comissária da Polícia Metropolitana, Cressida Dick, revelou que uma investigação estava em andamento em um comunicado perante a Assembleia de Londres.

Ela disse que a Scotland Yard está investigando "vários eventos" em Downing Street. Não está claro quais eventos são esses.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O governo de Johnson tem sido criticado por supostamente realizar eventos durante os meses em que o país esteve em lockdown.

"O fato de que estamos investigando agora não significa, é claro, que notificações de multas fixas serão necessariamente emitidas em todas as instâncias e para todas as pessoas envolvidas", disse Cressida Dick.

Na alegação mais recente, a ITV News informou que Johnson participou de uma festa de aniversário em seu escritório em Downing Street e depois recebeu amigos em seu apartamento no andar de cima, em junho de 2020.

Seu escritório negou, dizendo que "de acordo com as regras da época, o primeiro-ministro recebeu um pequeno número de membros da família na área externa naquela noite".

Tags