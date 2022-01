No TikTok, avó com alzheimer emociona neta: "Nunca tive uma amiga como você"

A chilena Catalina Reyes emocionou a internet na última semana ao publicar vídeo de sua avó, diagnosticada com doença de Alzheimer, agradecendo pelos cuidados. Por não reconhecer a neta, a idosa agradeceu os cuidados em tempo integral por parte da neta, a qual chama de "amiga".

No dia 12 de janeiro, Reyes publicou um registro em seu perfil no TikTok onde aparece dando banho em sua avó. E para agradecer pelo banho recebido, a matriarca trata ela como amiga. “Eu juro que nunca tive uma amiga tão boa como você", diz a idosa em vídeo. A cena ganhou as redes sociais e os internautas se emocionaram com a cena. Nos comentários, os usuários compartilharam histórias de vida parecidas com a da neta.

Sobre o assunto Brasileiros são os que passam mais tempo usando celular no mundo, diz pesquisa

Twitter apresenta instabilidades na noite desta quinta, 20

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Cheguei ao mais profundo de nós. Minha avó também tem demência e ela fala comigo sobre sua neta Barbara (que sou eu)", declarou uma usuária. "Meu pai com demência me disse 'e como vou te pagar por tudo que você fez por mim se eu não tenho dinheiro?'", relatou outra.

Em seu perfil no TikTok, a jovem compartilha e mostra o amor, cuidado e consideração que tem pela avó. Apesar do avanço do Alzheimer, Dona Clarita sempre aparece ativa em outros vídeos e sorri para cada registro da neta. Clique aqui para ver o vídeo ou veja no player abaixo:

Tags