Torcidas organizadas do Milan e Venezia brigam em alto-mar

As duas torcidas organizadas protagonizaram uma briga inusitada com barcos e sinalizadores antes de confronto no Campeonato Italiano em pleno Mar Adriático, na costa norte da Itália

As torcidas organizadas do Milan e do Venezia realizaram uma briga em alto-mar no último domingo, 9, antes do confronto das equipes pela vigésima primeira rodada do Campeonato Italiano, que terminou com a equipe de Milão vitoriosa pelo placar de 3 a 0, fora de casa. Ibrahimovic e Theo Hernández, duas vezes, marcaram para os visitantes.

Em pleno Mar Adriático, na costa norte da Itália, os membros das duas torcidas organizadas realizaram uma batalha naval, lançando sinalizadores uns nos outros e chamaram atenção nas redes sociais.

No vídeo, é possível ver fumaça das cores vermelho e preto nos barcos, identificando as torcidas de acordo com o uniforme dos times, além de sinalizadores sendo disparados na batalha. Segundo a imprensa italiana, ninguém saiu ferido.



Na próxima rodada, o vice-líder Milan jogará em casa contra o Spezia na próxima segunda-feira, 17, enquanto o Venezia vai receber o Empoli no domingo, 16.

Por Pedro Mairton, especial para O POVO

