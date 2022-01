Real Madrid vence Barcelona na prorrogação e vai à final da Supercopa da Espanha

Partida terminou em 2 a 2 no tempo normal e Valverde anotou o gol da classificação da equipe merengue no tempo extra; Madridistas aguardam Atlético de Madrid ou Athletic Bilbao na decisão

Nesta quarta-feira, o Real Madrid venceu o Barcelona, por 3 a 2, na prorrogação, e garantiu vaga na final da Supercopa da Espanha. A partida foi disputada na capital da Arábia Saudita, em Riade. Vinícius Júnior, Karim Benzema e Federico Valverde marcaram para o time blanco no Estádio Internacional Rei Fahd. Luuk de Jong e Ansu Fati fizeram para os catalães.

Do outro lado da chave, Atlético de Madrid e Athletic Bilbao se enfrentam na quinta-feira, às 16h00 (de Brasília). O jogo que vale o título, por sua vez, está marcado para o domingo, às 14h00.

O jogo

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sob o comando de Carlo Ancelotti, o Real pressionou o Barça de Xavi Hernández e abriu o placar aos 25 minutos, com Vinícius Júnior. O brasileiro recebeu passe de Benzema, disparou em velocidade e, de frente para o goleiro, bateu alto, no canto direito, marcando o primeiro do duelo.

Já aos 41, Ousmane Dembélé cruzou rasteiro da esquerda e Éder Militão tentou afastar o perigo. A bola, no entanto, acertou o centroavante de Jong e balançou as redes, para empatar o confronto.

O Barcelona voltou melhor do intervalo, atacou o rival no início da etapa complementar e construiu oportunidades para virar a partida. Entretanto, quem celebrou mais um gol foi o Real Madrid, com o artilheiro Benzema, aos 27 minutos. O atacante francês aproveitou rebote de Marc-André ter Stegen, que espalmou a bola após cruzamento de Dani Carvajal, e só empurrou para o fundo da meta.

O Barça, por sua vez, conseguiu reagir e, assim, empatou o confronto aos 38 minutos, com Fati. O jovem ponta, que havia saído do banco de reservas, foi acionado por Jordi Alba e, de cabeça, igualou o marcador.

Já aos oito minutos da prorrogação, o Real voltou a liderar o duelo após um belo gol produzido por brasileiros. Casemiro puxou contra-ataque e tocou para Rodrygo, que cruzou rasteiro da direita. De dentro da área, Vinícius Júnior aplicou um corta-luz e deixou a bola livre para o uruguaio Valverde, que dominou e bateu com tranquilidade no canto, sacramentando o triunfo por 3 a 2.

Tags