Casos de Covid-19 nos EUA crescem 47% na última semana e o de mortes, 40,4%

Mesmo que a nova cepa em geral leve a quadros menos graves, como a Ômicron é muito contagiosa e há muitos casos novos, também crescem as hospitalizações e mortes

A força-tarefa da Casa Branca contra a Covid-19 voltou a alertar para os riscos da nova onda da pandemia, durante entrevista coletiva virtual nesta quarta-feira. Diretora do Centro para Controle e Prevenção de Doenças (CDC), Rochelle Walensky informou que o número de casos diários no país avançou a 751 mil na média móvel da última semana, uma alta de 47% ante a anterior. Já as mortes ficaram em média em 1.633 ao dia, alta semanal de 40,4%.

Walensky também disse que a média de hospitalizações diárias na semana mais recente foi de 19.768, um avanço de 33% ante a semana anterior.

Segundo ela, "cerca de 98%" dos casos da doença nos EUA agora são causados pela variante Ômicron. A autoridade afirmou que ainda deve haver um pico de casos no país "nas próximas semanas".

Mesmo que a nova cepa em geral leve a quadros menos graves, como a Ômicron é muito contagiosa e há muitos casos novos, também crescem as hospitalizações e mortes, advertiu ela.

Nesse quadro, Walensky insistiu para que as pessoas sejam vacinadas e recebam reforços do imunizante, além de manter medidas para conter a disseminação do vírus.

