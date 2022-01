Presidente das Filipinas ameaça prender não vacinados que saírem na rua

O presidente filipino Rodrigo Duterte autorizou nesta quinta-feira (6) prender as pessoas não vacinadas que saírem de suas casas durante o atual período de restrições impostas para frear os casos da variante ômicron do coronavírus.

Depois que o número de infecções triplicou nos dois últimos dias no arquipélago, treze milhões de habitantes de Manila não vacinados têm ordem de permanecer em suas casas. A mesma regra está em vigor em outras províncias e cidades.

As autoridades preveem que as infecções continuarão aumentando nos próximos dias e alcançarão seu ponto máximo no final do mês.

"Devido ao fato de ser uma emergência nacional, minha posição é que podemos prender" as pessoas que não se vacinaram, disse Duterte em uma mensagem.

