Japão pede às tropas dos EUA restrição de movimento por surto de Covid

O ministro japonês das Relações Exteriores, Yoshimasa Hayashi, pediu ao secretário de Estado americano, Antony Blinken, que considere restringir o movimento de suas tropas no arquipélago asiático, após o aumento de casos de Covid-19 em torno de suas bases.

O pedido foi feito depois do aumento de casos ao redor de Okinawa, que sedia grande parte do destacamento militar dos Estados Unidos no Japão. O governador dessa região atribuiu o avanço no número de infecções aos focos surgidos nas bases militares.

Em um telefonema com Blinken, Hayashi "solicitou, de forma veemente, o endurecimento das medidas para prevenir a propagação das infecções", disse o ministério em um comunicado.

Na sequência, um comunicado das forças americanas no Japão anunciou um endurecimento das medidas sanitárias, incluindo a obrigação de se usar máscara dentro e fora da base e de apresentar um teste negativo para covid-19 para deixar o complexo militar.

A nota informa ainda que, "agora, são exigidos pelo menos três testes negativos de covid-19 antes de viajar para o Japão", incluindo um na chegada.

As autoridades de Okinawa detectaram 998 casos de coronavírus entre 15 de dezembro e 5 de janeiro apenas nas bases dos EUA, um número que não inclui os residentes locais que trabalham para elas.

Nas últimas 24 horas, esta ilha no sul do país registrou 623 casos, quase o triplo do dia anterior.

O governador de Okinawa já havia criticado os militares americanos por não cumprirem as rígidas medidas sanitárias impostas no Japão para chegadas do exterior. Em outras partes do país, também foi registrado aumento de casos de covid-19 no entorno de bases americanas nas últimas semanas.

