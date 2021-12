Porto Rico: show causa surto com mais de 2 mil casos de Covid-19

Apresentação do cantor Bad Bunny ocorreu em dois dias, no começo de dezembro; até o momento, 2.005 contaminações pelo coronavírus foram identificadas nos eventos

Uma rodada de apresentações do cantor Bad Bunny foi identificada como o ponto de origem de um surto de Covid-19 no território estadunidense de Porto Rico, no começo deste mês. As informações são do jornal local El Nuevo Día, que fez uma série de perguntas ao Departamento de Saúde do arquipélago sobre o relaxamento de restrições sociais.

Em resposta, o órgão confirmou que os shows, que aconteceram em dois dias distintos, foram foco de uma grande quantidade de contaminações pelo coronavírus. Ao menos 2.005 pessoas que testaram positivo para Covid-19 nas últimas duas semanas estiveram em alguma das apresentações.

Ao todo, foram relatados mais de 40 mil casos de Covid-19 no território, que tem cerca de 3,3 milhões de habitantes, somente nas últimas duas semanas. Segundo o governo portorriquenho, além dos shows, situações sociais como cinemas, casamentos, eventos esportivos e festas de Natal foram as situações sociais mais comuns entre as pessoas contaminadas.

