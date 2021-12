Mariah Carey: "a rainha do Natal é Virgem Maria e não eu"

A música natalina da cantora 'All I Want for Christmas Is You' é tradição no Natal desde o seu lançamento, 1994, e rendeu o título de 'Rainha do Natal' para a cantora

Com o hino natalino 'All I Want for Christmas Is You', de 1994, já virou tradição para a cantora Mariah Carey, de 52 anos, voltar às paradas de sucesso em dezembro de todos os anos, sendo considerada a 'Rainha do Natal' para muitos. No entanto, Mariah rebateu o título dado a ela, afirmando que a Virgem Maria que deveria ganhar o nome. A declaração foi dada no programa 'Zoe Ball Breakfast Show'.

"Posso apenas dizer que não criei o título ou o apelido de 'Rainha do Natal'. Eu não fiz isso. Quem fez foram outras pessoas, e só quero dizer com humildade que não me considero assim", afirmou a cantora. Ela ainda acrescentou que respeita a religião de todos, mas, que para ela, Maria é a Rainha do Natal.

Durante a entrevista, a cantora também conversou sobre sua nova música natalina, a 'Fall In Love At Christmas'. Mariah Carey afirmou que encontrou em suas músicas natalinas uma forma de trazer alegria para o Natal das pessoas, além de ser um conforto para as dificuldades que teve em sua infância.

"Em minha autobiografia ('The Meaning of Mariah Carey'), falo sobre quando eu era criança; sobre crescer sem dinheiro, com uma mistura de etnias e tendo problemas de identidade. Aí passo por minha carreira e pelas diferentes coisas que aconteceram; coisas que eu nunca nem falei para alguns dos meus melhores amigos", explicou Mariah.

