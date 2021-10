Afinal, qual o estado de saúde da rainha Elizabeth II após internação?

Aos 95 anos, a rainha Elizabeth II, da Grã-Bretanha, precisou passar a noite no hospital para realizar alguns "exames". Ela fará tarefas leves nesta sexta-feira, 22, após passar pela primeira vez, em vários anos, pelo que o Palácio de Buckingham chamou de “investigações preliminares”. Contudo, o silêncio do Palácio Real provocou algumas dúvidas sobre o estado de saúde da monarca.

O comunicado oficial foi divulgado na quinta, 21, informando que a rainha foi internada em Londres na quarta-feira, 20, e só retornou para o castelo no dia seguinte. Em nota, o Palácio Real informou que Elizabeth II "mantém um bom estado de ânimo". Porém, a divulgação do comunicado só foi feita após o vazamento do jornal The Sun, que antecipou a notícia.

Enquanto isso, a imprensa britânica e o mundo seguem curiosos sobre como anda a monarca. Por conta disso, a rainha aceitou, "a contragosto", a recomendação médica de repousar nos próximos dias, cancelando alguns eventos futuros. Antes, também foi orientada a não beber mais todos os dias.

Na Europa, representantes da mídia local questionam a veracidade das informações oferecidas pela equipe real. "Os funcionários do Palácio de Buckingham não apresentaram uma imagem completa e razoável do que acontecia", apontou Nicholas Witchell, correspondente real da BBC. Até o momento, o Palácio não emitiu uma nova nota sobre o estado de saúde da rainha Elizabeth II.

“Seguindo o conselho médico para descansar por alguns dias, a rainha foi ao hospital na tarde de quarta-feira para algumas investigações preliminares, retornando ao Castelo de Windsor na hora do almoço hoje, e permanece de bom humor”, disse o palácio na noite de quinta, sem mais detalhes sobre o que motivou tal atenção médica. Segundo a CNN, uma fonte da família real britânica disse que a rainha permaneceu no hospital King Edward VII, no centro de Londres, o mesmo onde seu marido, príncipe Philip, foi internado, antes de morrer, em abril, aos 99 anos

Em 2021, a Elizabeth comemorou seus 95 anos de vida e 70 anos de reinado. Na última semana, ela recusou o prêmio de "idosa do ano" dado pela revista Oldie, explicando que não se considera idosa e que a pessoa "tem a idade que sente ter". No trono desde os 25 anos, não há históricos de doenças contraídos pela monarca.

No começo de outubro, Elizabeth II foi vista caminhando com uma bengala, usando o acessório pela primeira vez em um compromisso público desde 2004, quando foi submetida a uma cirurgia no joelho. O Palácio de Buckingham não quis comentar. Na última semana, a Rainha foi aconselhada a parar de beber álcool. Foi o que publicou a revista americana Vanity Fair, informando que os médicos da realeza a proibiram de ingerir bebidas alcoólicas por precaução.

