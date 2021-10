Dia Mundial dos Animais é comemorado neste 4 de outubro

O Dia Mundial dos Animais é celebrado neste 4 de outubro. De acordo com a ONG World Animal Day, a celebração tem como objetivo elevar o status dos animais e, dessa forma, melhorar os padrões de bem estar no mundo. Para a organização, a conscientização pode criar um mundo onde os animais são sempre reconhecidos como seres sensíveis.

Sobre o assunto Secretaria do Meio Ambiente abre nesta segunda, 4, a Semana Anual de Proteção Animal no Estado

Festa de São Francisco de Assis em Fortaleza inclui missas, bazar, benção aos animais e carreata

A celebração acontece em paralelo com os festejos do Dia de São Francisco de Assis, santo padroeiro dos animais e da natureza. A data foi estabelecida em 8 de maio de 1931, na cidade de Florença, Itália, em decisão conjunta de órgãos de proteção aos animais no Congresso Internacional pela Proteção Animal. Foi a partir de 1978 que a data ganhou maiores proporções. Publicada pela Organização das Nações Unidas Para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), a Declaração Universal dos Direitos dos Animais frisa que humanos devem proteger e respeitar os animais.

Todo ano, a organização World Animal Day também realiza o incentivo e divulgação de formas de voluntariado, como assistência veterinária, educação humanitária e ajuda em abrigos. No site da ONG, usuários encontram a Plataforma de Voluntariado, que divulga projetos desenvolvidos no mundo todo e formas em que se pode contribuir para a proteção de animais domésticos e selvagens.

No cenário local, o Governo do Ceará promove a Semana Anual de Proteção Animal. Realizada pela Secretaria do Meio Ambiente (Sema), o evento traz o tema “Um Mergulho na Conscientização Sobre a Importância da Vida Aquática''. Programação inclui lives sobre monitoramento e resgate da fauna marinha, visita ao espaço onde está sendo instalado o quarentenário das tartarugas, uma feira com degustação de rações e adoção de pets, entre outros. Ações acontecem até o próximo sábado, 9.

