Festa de São Francisco de Assis em Fortaleza inclui missas, bazar, benção aos animais e carreata

11:46 | Out. 04, 2021

Fiéis da Igreja Católica celebram o Dia de São Francisco de Assis nesta segunda-feira, 4. O santo é considerado protetor dos animais e fundador da Ordem Franciscana. Para celebrar esta dada o Santuário Sagrado Coração de Jesus, no bairro Centro, promove celebrações que incluem missas, bazar, benção aos animais e carreta de encerramento da Festa.

Para conter aglomeração e transmissão do Covid-19, a Igreja decidiu adotar a carreata para substituir a procissão que ocorre anualmente. O intuito é visitar as famílias que não puderam participar diretamente das ações promovidas pela instituição religiosa. A concentração será no Santuário Coração de Jesus.

LEIA MAIS | Rede municipal vai continuar com 50% da capacidade em aulas presenciais

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

+ Suspeito de roubo à joalheria de Fortaleza esteve preso por furto na Tailândia

Segundo o Frei Alexandre Veloso, São Francisco de Assis, para a igreja, foi um homem que se assemelhou a Cristo na sua humildade, pobreza, simplicidade e doação. “Ele é um exemplo de desapego material e um expoente do ecumenismo. Ele não prega religião. Ele é um homem integrado com Deus, consigo e com a natureza”, relata.

Além disso, para os católicos, São Francisco de Assis é o patrono da natureza. Sua imagem é o símbolo do cuidado com a natureza, os animais e a criação em geral. “. Nesse dia, a gente ministra bênçãos para as pessoas e animais”, explica o Frei.



Serviço:

12h - Santa Missa

16h – Santa Missa ( transmissão pelo o nosso Facebook)

16h - Bazar

17h - Benção aos animais

18h - Santa Missa

19h30 - Carreta de encerramento da Festa

Onde: Santuário Sagrado Coração de Jesus, na avenida Duque de Caxias, 135, no bairro Centro, em Fortaleza

Conteúdo sempre disponível e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags