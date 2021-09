Astronauta registra erupção de vulcão nas Ilhas Canárias do espaço; veja foto

Um astronauta francês fotografou a erupção do vulcão de Cumbre Vieja, nas Ilhas Canárias, vista do espaço nesta quarta-feira. 22.

Thomas Pesquet, que está em missão pela agência europeia na Estação Espacial Internacional (ISS), divulgou o registro em seu perfil no Twitter.

Le volcan de #LaPalma aux Canaries. Dans l’obscurité de l’océan, la lave orange vif est encore plus impressionnante.

.

The #LaPalma volcano in eruption. Set against the blackness of the surrounding Atlantic Ocean the bright orange glow is even more impressive.#MissionAlpha pic.twitter.com/HkAhBhLR8N