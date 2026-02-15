Rede ICC Saúde ultrapassa 100 cirurgias robóticas para tratamento de câncer

￼A marca é resultado da atuação de um corpo clínico especializado formado por equipes multiprofissionais / Crédito: Ana Livia Costa / Rede ICC

Rede ICC Saúde ultrapassa a marca de 100 cirurgias robóticas para tratamento contra o câncer no Hospital Haroldo Juaçaba, em Fortaleza, tornando-se pioneira na oferta da tecnologia para pacientes do SUS no Norte e Nordeste. O avanço une inovação, produção científica e cuidado integrado, ampliando o acesso a procedimentos de alta complexidade, o que contribui para a inclusão da técnica no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) a partir de 2026. Ameta para este ano é fortalecer o programa e, pelo menos, triplicar o volume de procedimentos realizados, ampliando o alcance da tecnologia no Estado, projeta o cirurgião oncológico especialista em robótica, Bruno Soares.

A expansão da cirurgia robótica representa um avanço para a instituição, que consolida um modelo assistencial baseado na integração entre tecnologia de ponta, qualificação profissional e pesquisa clínica. De acordo com o cirurgião oncológico especialista em robótica, Dr. Bruno Soares, a meta para o ano é ampliar o alcance da tecnologia no Estado e beneficiar um número cada vez maior de pacientes Crédito: Ana Livia Costa / Rede ICC A iniciativa fortalece tanto o atendimento pela saúde suplementar quanto pelo Sistema Único de Saúde (SUS), reduzindo desigualdades no acesso a tratamentos de alta complexidade.

Para o cirurgião oncológico especialista em robótica, Bruno Soares, alcançar essa marca de 102 cirurgias robóticas demonstra um avanço impressionante não apenas para tratamentos oncológicos, mas para medicina em geral. "Existe realmente uma vontade de que a cirurgia robótica seja cada vez mais incorporada no tratamento de oncologia, trazendo uma tecnologia que permite cirurgias menos agressivas, menos invasivas, com recuperação melhor, inclusive em alguns cenários com melhor proposta de tratamento oncológico mesmo, sendo um atestado de competência, de compromisso e principalmente de inovação na instituição", afirma. Pioneirismo no SUS e impacto nacional A Rede ICC realizou a primeira cirurgia robótica para pacientes do SUS no Norte e Nordeste, marco inédito até outubro de 2024, o que gerou estudos que comprovaram segurança, eficácia e custo-benefício da técnica.

Os procedimentos usam a plataforma Da Vinci X, referência mundial em sistemas robóticos avançados que são usados em cirurgias minimamente invasivas. Conheça os benefícios da cirurgia robótica Segundo o médico Bruno Soares, a principal vantagem da tecnologia está na capacidade de articulação do equipamento, que permite movimentos mais precisos, inclusive em espaços estreitos, além de oferecer imagem tridimensional mais nítida e estável. “A imagem em 3D e a precisão do robô permitem uma preservação mais efetiva de estruturas delicadas, como os nervos”, resume o médico, destacando os ganhos expressivos sobretudo nas cirurgias de próstata e ginecológicas.