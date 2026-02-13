Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Evandro anuncia convocação de 172 novos profissionais de saúde

Evandro anuncia convocação de 172 novos profissionais de saúde

A prefeitura divulgou o reforço em publicação no Diário Oficial do município nesta sexta-feira, 13, com divulgação nas redes sociais
Autor Penélope Menezes
Autor
Penélope Menezes Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O prefeito Evandro Leitão (PT) compartilhou nesta sexta-feira, 13, a convocação de 172 novos profissionais da rede municipal de saúde. O anúncio será publicado no Diário Oficial de Fortaleza.

De acordo com a secretária de Saúde do município, Riane Azevedo, o número de contratações em um ano e um mês da gestão totaliza 995 profissionais. Os convocados na chamada atual incluem enfermeiros, técnicos de enfermagem, dentistas e socorristas.

“É uma nova turma que nós estamos chamando para que se juntem a nossa rede e a gente possa ofertar cada vez mais serviços de qualidade para a população fortalezense”, declarou Evandro em publicação na rede social.

Os contratados devem compor o quadro efetivo da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), com foco na atenção hospitalar e pré-hospitalar (postos e hospitais da rede municipal).

Evandro anuncia convocação de profissionais da saúde: saiba mais

Caso o nome do profissional seja citado no Diário Oficial, é necessário prestar atenção ao cronograma, de forma a respeitar os prazos estabelecidos.

“Agora, véspera de Carnaval, a gente vem trazendo essa novidade. São mais profissionais, enfermeiros, técnicos de enfermagem, dentistas e socorristas, uma grande quantidade de profissionais que vão entrar no time da saúde”, afirma Riane Azevedo.

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar