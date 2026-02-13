Evandro anuncia convocação de 172 novos profissionais de saúde

Evandro anuncia convocação de 172 novos profissionais de saúdeA prefeitura divulgou o reforço em publicação no Diário Oficial do município nesta sexta-feira, 13, com divulgação nas redes sociais
O prefeito Evandro Leitão (PT) compartilhou nesta sexta-feira, 13, a convocação de 172 novos profissionais da rede municipal de saúde. O anúncio será publicado no Diário Oficial de Fortaleza.
De acordo com a secretária de Saúde do município, Riane Azevedo, o número de contratações em um ano e um mês da gestão totaliza 995 profissionais. Os convocados na chamada atual incluem enfermeiros, técnicos de enfermagem, dentistas e socorristas.
“É uma nova turma que nós estamos chamando para que se juntem a nossa rede e a gente possa ofertar cada vez mais serviços de qualidade para a população fortalezense”, declarou Evandro em publicação na rede social.
Os contratados devem compor o quadro efetivo da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), com foco na atenção hospitalar e pré-hospitalar (postos e hospitais da rede municipal).
Evandro anuncia convocação de profissionais da saúde: saiba mais
Caso o nome do profissional seja citado no Diário Oficial, é necessário prestar atenção ao cronograma, de forma a respeitar os prazos estabelecidos.
“Agora, véspera de Carnaval, a gente vem trazendo essa novidade. São mais profissionais, enfermeiros, técnicos de enfermagem, dentistas e socorristas, uma grande quantidade de profissionais que vão entrar no time da saúde”, afirma Riane Azevedo.