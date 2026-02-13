Evandro anuncia convocação de 172 novos profissionais de saúde

Prefeitura de Fortaleza anuncia 172 novos profissionais para rede municipal de saúde / Crédito: FABIO LIMA/O POVO

O prefeito Evandro Leitão (PT) compartilhou nesta sexta-feira, 13, a convocação de 172 novos profissionais da rede municipal de saúde. O anúncio será publicado no Diário Oficial de Fortaleza. De acordo com a secretária de Saúde do município, Riane Azevedo, o número de contratações em um ano e um mês da gestão totaliza 995 profissionais. Os convocados na chamada atual incluem enfermeiros, técnicos de enfermagem, dentistas e socorristas.

“É uma nova turma que nós estamos chamando para que se juntem a nossa rede e a gente possa ofertar cada vez mais serviços de qualidade para a população fortalezense”, declarou Evandro em publicação na rede social.