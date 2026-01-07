Ombudsman do O POVO é reconduzido ao mandato para 2026

João Marcelo Sena tem mandato de ombudsman renovado para 2026 / Crédito: JÚLIO CAESAR/O POVO

Celebrando o nonagésimo oitavo aniversário, o Grupo de Comunicação O POVO anunciou nesta quarta-feira, 7, a renovação do jornalista João Marcelo Sena como ombudsman. O cargo, cuja palavra origina do sueco, representa a figura de um “mediador” entre os leitores e a Redação. Oficializado como ombudsman em 2025, durante solenidade de posse na sede do jornal, João Marcelo Sena já atuou como repórter das editorias de Esportes e Cidades, redator de capa, editor-adjunto da editoria de Política e colunista de política internacional.

Desde 1994, a função é mantida no O POVO por um mandato de um ano, com possibilidade de extensão. No total, 17 profissionais da comunicação ocuparam a função nas últimas décadas. “Ser ombudsman é algo desafiador, porque nenhum jornalista estuda para estar neste cargo. É o tipo de experiência que se aprende a lidar durante o processo”, reflete João Marcelo. Durante o ano de 2025, o ombudsman aponta um contato “muito enriquecedor e produtivo” com os leitores do jornal e do portal, com os ouvintes das rádios e com os seguidores das redes sociais do O POVO. “Essa troca proporcionou uma experiência diferente de tudo que eu havia vivenciado no jornalismo. Sem dúvida foi algo que contribuiu para um olhar analítico mais apurado acerca do que é produzido”, afirma.