Novo Conselho de Leitores do O POVO é empossado nesta quarta-feira, 5

A solenidade de posse dos novos integrantes ocorreu no Espaço O POVO de Cultura & Arte. Este ano, o Conselho Consultivo de Leitores contará com 12 membros

O POVO mantém um Conselho Consultivo de Leitores há 27 anos, desde 1998. O grupo se reúne mensalmente para avaliar a cobertura editorial do Grupo. O conselho pode ter até 15 integrantes, com 12 membros escolhidos para este ano.

Os novos membros do Conselho Consultivo de Leitores do O POVO tomam posse nesta quarta-feira, 5. A solenidade ocorreu no Espaço O POVO de Cultura e Arte, localizado na av. Aguanambi, em Fortaleza .

“O conceito de leitores é mais um desses instrumentos e como o nome propriamente diz, são os leitores que acompanham as produções do O POVO e tem esse diálogo muito rico entre os editores, a redação, o próprio ombudsman e os leitores também”, complementa.

“Nós temos os comentários nas nossas redes sociais, que são importantes formas da redação do O POVO saber o que o leitor pensa. A função de ombudsman, por exemplo, é um desses canais de diálogo com o leitor”.

Questionado sobre a importância do conselho e como ele é interligado a outras funções do O POVO, o ombudsman João Marcelo Sena afirma que a iniciativa é mais um canal de abertura e diálogo com os leitores.

“A gente vive momentos em que o diálogo divergente às vezes é muito destrutivo em redes sociais. Então, acredito que a forma como o conselho é feito, com toda a diversidade que ele tem e com todo o respeito é algo inerente dele esse respeito a você ter o direito de dar suas opiniões e também de ouvir opiniões que são convergentes ou divergentes”.

Para ela, o destaque do conselho é a inclusão de membros de diferentes perfis de raça e cor, gênero, orientação sexual, com culturas e áreas de interesse distintas, que só contribuem para uma série mais ampla de perspectivas que enriquece a cobertura jornalística do O POVO .

“Isso ajuda a alinhar o conteúdo produzido com as expectativas e interesses da comunidade e através desse feedback dos leitores, o jornal pode aprimorar a qualidade do jornalismo, garantindo que as reportagens sejam mais relevantes, informativas e impactantes”.

“O conselho do jornal é uma iniciativa que preza pela opinião do leitor. Acho importantíssimo e é uma iniciativa brilhante, porque a gente tem a certeza da responsabilidade que o jornal tem para com o cidadão, para com o trabalho que é feito dentro da comunidade dos leitores”.

A doutoranda em educação pela Universidade Estadual do Ceará (Uece), Veranice Franco , afirma que, para ela, essa é uma prerrogativa da democracia e do exercício da cidadania é a escuta ativa dos cidadãos.

“Participar do Conselho de Leitores é uma experiência bastante enriquecedora, porque é uma oportunidade para interagir diretamente com jornalistas e editores, permitindo um diálogo aberto sobre questões que impactam a sociedade”, finaliza.

Para Veranice, participar do conselho é uma honra: “É saber que eu estou levando de alguma maneira a voz das pessoas que eu escuto e o que elas esperam do jornal, e do que pode ser dito e vinculado a um veículo de comunicação tão grande como é O POVO”, finaliza.

A advogada Mabel Portela, reconduzida como conselheira, destaca que é leitora do jornal impresso "há décadas". "Ter um conselho de leitores, e não apenas um conselho editorial, mostra a importância que o Grupo dá à opinião de seus leitores", pontua. "Tenho o maior prazer e orgulho em poder opinar, elogiar e criticar mostrando a importância da pluralidade da formação do Conselho".

Confira quem faz parte do novo Conselho de Leitores:

Ademar Gondim

Professor da UFC e ex-gestor da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania. A partir de fevereiro de 2025, assumirá o Departamento de Engenharia de Transportes da Universidade Federal do Ceará (UFC).

Adryane Gorayeb

Chefe do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Ceará (UFC) e coordenadora do Laboratório de Geoprocessamento e Cartografia Social (Labocart) do Departamento de Geografia da UFC.

Diego dos Santos

Diego de Santos é formado em Artes Plásticas pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE). Teve seu trabalho reconhecido em diversas mostras nacionais, expondo em várias capitais brasileiras.

Joel Porfirio

Mestre em Saúde Mental pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP-USP). Professor do internato em Psiquiatria da Unifor e da Residência em Psiquiatria do Hospital de Saúde Mental de Messejana.

Luiz Fábio Paiva | recondução

Professor de Sociologia do Departamento de Ciências Sociais e do Programa de pós-graduação em Sociologia da UFC e pesquisador do Laboratório de Estudos da Violência (LEV).

Mabel Portela | recondução

Advogada especialista em Direito de Família e das Sucessões. Presidente da Associação de Direito de Família e das Sucessões - Secção Ceará (ADFAS-CE). Titular da Cadeira 38 da Academia Cearense de Direito e sócia do Portela Magalhães Accorsini - Advocacia Familiarista.

Nestor Santiago

Advogado criminalista graduado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Professor titular da Unifor, pesquisador coordenador do Laboratório de Ciências Criminais (Lacrim-Unifor) e professor associado do curso de Direito da Universidade Federal do Ceará (UFC).

Rebeca Barroso Lima

Pesquisadora, audiodescritora e consultora em acessibilidade cultural, com uma trajetória marcada pela dedicação à inclusão e à democratização do acesso às artes. Mestre em Linguística Aplicada pela Universidade Estadual do Ceará (Uece), desenvolveu uma dissertação sobre a harmonização entre audiodescrição e obras táteis, com foco em quadros de Aldemir Martins.

Tiago Diógenes

CEO da Menu Brands, marca cearense referência no setor de delivery com 12 marcas próprias e quatro unidades.

Valéria Pinheiro

Mestra em Planejamento Urbano e Regional pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), pesquisadora do Laboratório de Estudos da Habitação (Lehab-UFC), atuante da Frente de Luta por Moradia Digna e idealizadora e diretora-presidente do Ser Ponte, ONG com atuação junto a familias chefiadas por mulheres em áreas precarizadas de Fortaleza.

Veranice Franco

Doutoranda em Educação pela Universidade Estadual do Ceará (Uece), com mestrado em Políticas Públicas e graduação em Pedagogia pela mesma Universidade. Professora da Rede Pública Municipal de Fortaleza nas séries iniciais do Ensino Fundamental.

Wanessa Brandão | recondução

Coordenadora Especial de Políticas Públicas para Promoção da Igualdade Racial pela Secretaria da Igualdade Racial do Ceará. Mestra em Serviço Social, pesquisadora do Laboratório de Estudos e Pesquisas em Afrobrasilidade, Gênero e Família da Universidade Estadual do Ceará (Uece).