Mulher é morta a tiros e outra fica ferida em ataque no bairro Messejana

Duas mulheres de 30 anos foram atingidas por disparos de arma de fogo no bairro Messejana, em Fortaleza, na tarde desta quinta-feira, 29. As duas foram socorridas, mas uma delas veio a óbito. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o crime ocorreu em via pública. O estado de saúde da mulher que sobreviveu não foi divulgado.

A pasta informou que uma das vítimas possui antecedentes criminais por crime de trânsito.