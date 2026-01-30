Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Mulher é morta a tiros e outra fica ferida em ataque no bairro Messejana

As vítimas, ambas de 30 anos, foram baleadas em via pública na tarde desta quinta-feira, 29. A informação foi confirmada Polícia Civil.
Duas mulheres de 30 anos foram atingidas por disparos de arma de fogo no bairro Messejana, em Fortaleza, na tarde desta quinta-feira, 29. As duas foram socorridas, mas uma delas veio a óbito. 

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o crime ocorreu em via pública. O estado de saúde da mulher que sobreviveu não foi divulgado.

A pasta informou que uma das vítimas possui antecedentes criminais por crime de trânsito.

Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram acionadas e realizaram as primeiras diligências no local.

O caso está sob investigação da 3ª delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (3ª DHPP), que trabalha para identificar os suspeitos e elucidar a motivação do ataque.

Ninguém foi preso até a publicação desta matéria.

