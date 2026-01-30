Mulher é morta a tiros e outra fica ferida em ataque no bairro Messejana

Mulher é morta a tiros e outra fica ferida em ataque no bairro MessejanaAs vítimas, ambas de 30 anos, foram baleadas em via pública na tarde desta quinta-feira, 29. A informação foi confirmada Polícia Civil.
Duas mulheres de 30 anos foram atingidas por disparos de arma de fogo no bairro Messejana, em Fortaleza, na tarde desta quinta-feira, 29. As duas foram socorridas, mas uma delas veio a óbito.
De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o crime ocorreu em via pública. O estado de saúde da mulher que sobreviveu não foi divulgado.
A pasta informou que uma das vítimas possui antecedentes criminais por crime de trânsito.
Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram acionadas e realizaram as primeiras diligências no local.
O caso está sob investigação da 3ª delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (3ª DHPP), que trabalha para identificar os suspeitos e elucidar a motivação do ataque.
Ninguém foi preso até a publicação desta matéria.