Bispo da Arquidiocese de Fortaleza recebe ordenação episcopal

Bispo auxiliar da Arquidiocese de Fortaleza recebe ordenação episcopal na segunda-feira, 2Dom Gregório Paixão será o bispo ordenante da cerimônia, que ocorre na Catedral Metropolitana de Fortaleza, no bairro Centro
Monsenhor Antônio Carlos do Nascimento, nomeado bispo auxiliar da Arquidiocese de Fortaleza pelo papa Leão XIV, receberá a ordenação episcopal na segunda-feira, 2 de fevereiro.
A solenidade ocorrerá na Igreja Catedral Metropolitana de Fortaleza, às 19 horas. O bispo ordenante será o arcebispo dom Gregório Paixão.
Os bispos co-ordenantes serão o arcebispo emérito dom José Antônio Aparecido Tosi e dom José Luiz Gomes de Vasconcelos, bispo diocesano de Sobral.
Monsenhor Antônio Carlos é graduado em Filosofia pela Universidade Estadual do Ceará (Uece) e em Teologia. Foi vigário paroquial por mais de uma década, sendo também professor de Direito Canônico, além de assessor canônico da Regional Nordeste.
Antes de ser nomeado bispo auxiliar, exercia a função de vigário paroquial na Paróquia Mãe Santíssima e também atuava como vigário judicial e presidente do Tribunal Eclesiástico Regional e de Apelação do Ceará.
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente