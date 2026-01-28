Bispo da Arquidiocese de Fortaleza recebe ordenação episcopal

Dom Gregório Paixão será o bispo ordenante da cerimônia, que ocorre na Catedral Metropolitana de Fortaleza, no bairro Centro

Monsenhor Antônio Carlos do Nascimento, nomeado bispo auxiliar da Arquidiocese de Fortaleza pelo papa Leão XIV, receberá a ordenação episcopal na segunda-feira, 2 de fevereiro.

A solenidade ocorrerá na Igreja Catedral Metropolitana de Fortaleza, às 19 horas. O bispo ordenante será o arcebispo dom Gregório Paixão.