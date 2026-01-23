Após 4 dias, embarcação catamarã é reflutuada na Praia do Mucuripe, em Fortaleza

A embarcação do tipo catamarã, que naufragou na segunda-feira, 19 , na Praia do Mucuripe, em Fortaleza , foi reflutuada nesta sexta-feira, 23, por uma equipe de mergulhadores.

Conforme relatos enviados ao O POVO , os painéis solares do catamarã foram todos perdidos após o naufrágio. A embarcação será levada à Barra do Ceará para realizar os devidos reparos.

Moradores comentam sobre naufrágio de embarcação

Morador do Mucuripe há 50 anos, o pescador Roberto Moreira de Freitas conta que, até o momento, o catamarã foi o terceiro naufrágio que ele tem conhecimento. "É por conta das pedras [o incidente]. Quando o mar tá secando, você encontra dificuldade para navegar", explica.

Uma pessoa em situação de rua, que não será identificada, conta que estava presente no momento em que o catamarã começou a naufragar: "Eu percebi que tinha alguma coisa errada, porque a linha vermelha do barco começou a sumir [afundando] e não pode sumir dentro da água". Ela relata que uma equipe veio parar tentar reflutuar o barco, porém não obtiveram sucesso.

O vendedor ambulante Gleison Braga, 36, atua na orla do Mucuripe há mais de duas décadas, e conta que não ficou sabendo do naufrágio. "Não ouvi nem falar. Ninguém comentou [comigo], nem clientes e nem colegas de trabalho", relata surpreso.