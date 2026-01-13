Hapvida anuncia mudanças na administração e ações caem 8%

Mercado desconfia de capacidade de recuperação da Hapvida / Crédito: Falcão Júnior/Hapvida/Divulgação

Resumo Alain Benvenuti é o novo vice-presidente comercial da Hapvida

Jaqueline Sena dedicará esforços à unidade de negócios de Odontologia

As ações da Hapvida caíram 8% após o anúncio

Mercado desconfia da capacidade da empresa em evitar perda de beneficiários e prevê alta taxa de cancelamento

A empresa busca reverter perdas e adaptar sua estratégia comercial, especialmente no Sudeste. A Hapvida informou ao mercado financeiro que fará mudanças na administração da companhia. Alain Benvenuti, antigo vice-presidente de Operações (COO), exercerá a função de vice-presidente Comercial da companhia. Com o anúncio, as ações da empresa caíram 8% até às 13h desta terça-feira, 13.

Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Alterações na área comercial da operadora de saúde já vinham ocorrendo desde o ano passado, com o aviso, em outubro, da saída do Rafael Andrade do cargo, antes ocupado por Jaqueline Sena. Outra modificação realizada na empresa foi a troca da Presidência em 2026, comunicada em dezembro, que passou do Jorge Pinheiro para o Luccas Augusto Addib, que antes cumpria o papel de vice-presidente de Finanças e Tecnologia. Alain Benvenuti será o novo vice-presidente comercial da companhia Crédito: Paulo Bareta/Hapvida/Divulgação

Análise sobre a troca na gestão da Hapvida e a reação do mercado Na análise de Ricardo Trevisan, CEO da Gravus Capital, o mercado financeiro reagiu com forte desconfiança ao “mexe-mexe” na gestão da Hapvida. Para ele, a queda de 8% nas ações reflete uma combinação de fatores que vão além de uma simples troca de executivos. “A questão central é a frustração dos investidores com a incapacidade da companhia de estancar a sangria operacional, especialmente a perda de beneficiários e o alto churn (taxa de cancelamento)”, frisou.

Trevisan acrescenta que a volta de Alain Benvenuti à Vice-Presidência Comercial, um executivo com quase 10 anos de casa, é vista com ceticismo. “Embora ele conheça a empresa profundamente, o mercado esperava sangue novo, um profissional de fora com experiência no competitivo mercado de São Paulo, que possui dinâmicas de relacionamento com corretores muito diferentes das do Nordeste, onde a Hapvida tem uma posição dominante. A percepção é que a companhia insiste em uma fórmula que não tem se provado eficaz para a expansão nacional.” Do ponto de vista de liquidez e negociação, continua o especialista, a ação (HAPV3) tem volume para negociação, mas a volatilidade é altíssima.