UECUM manifesta solidariedade a vítimas de líder religioso preso por crimes sexuais

A União Espírita Cearense de Umbanda (UECUM) divulgou uma nota nesta segunda-feira, 19, referente à prisão preventiva de um líder religioso suspeito de crimes sexuais. A entidade declarou não ter acesso aos autos do processo e, portanto, evitou emitir juízos definitivos sobre o caso, mas prestou apoio às possíveis vítimas.

"Manifestamos nossa solidariedade a todas as pessoas que possam ter sido afetadas pelos acontecimentos e reafirmamos nosso compromisso com o respeito à dignidade humana, ao cuidado e à proteção de quem busca amparo espiritual em nossas comunidades", diz trecho da nota.