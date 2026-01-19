UECUM manifesta solidariedade a vítimas de líder religioso preso por crimes sexuais

UECUM manifesta solidariedade a vítimas de líder religioso preso por crimes sexuaisPai de santo é investigado por estupro, estelionato religioso e violência psicológica
A União Espírita Cearense de Umbanda (UECUM) divulgou uma nota nesta segunda-feira, 19, referente à prisão preventiva de um líder religioso suspeito de crimes sexuais. A entidade declarou não ter acesso aos autos do processo e, portanto, evitou emitir juízos definitivos sobre o caso, mas prestou apoio às possíveis vítimas.
"Manifestamos nossa solidariedade a todas as pessoas que possam ter sido afetadas pelos acontecimentos e reafirmamos nosso compromisso com o respeito à dignidade humana, ao cuidado e à proteção de quem busca amparo espiritual em nossas comunidades", diz trecho da nota.
A UECUM reforçou ainda sua confiança nas autoridades e no devido processo legal, salientando que a prática da Umbanda deve ser pautada por princípios éticos.
Associação que acolhe vítimas de violência acompanha mulheres vítimas do pai de santo
Segundo a Associação Marta, entidade que acolhe mulheres vítimas de violência, o suspeito é pai de santo e investigado por estupro, estelionato religioso e violência psicológica. O caso teve início quando duas vítimas procuraram a associação; após os primeiros atendimentos, a equipe jurídica identificou e ouviu um total de sete mulheres.
A Associação Marta ofereceu suporte jurídico e psicológico, coletou depoimentos e encaminhou as denúncias aos órgãos competentes, acompanhando as vítimas durante as oitivas na Delegacia de Defesa da Mulher. A entidade orienta que outras possíveis vítimas que ainda não formalizaram denúncia procurem ajuda.