Ano Novo 2026: veja como seis capitais brasileiras celebraram a virada

Ano Novo 2026: veja como seis capitais brasileiras celebraram a viradaFestas públicas, atrações musicais e queima de fogos marcaram a virada do ano nas principais cidades do Brasil; confira lista do Réveillon
Celebrada de maneiras diferentes ao redor do País, a chegada de 2026 foi marcada por apresentações artísticas, fogos de artifício e a celebração do público. Nas capitais brasileiras, os mais diversos ritmos musicais impulsionaram o Réveillon e sua contagem regressiva.
Em Fortaleza, além do tradicional festejo no Aterro da Praia de Iracema, mais dois polos foram adicionados: a Messejana e o Conjunto Ceará. A programação, iniciada na terça-feira, 30, culminou na performance de Seu Jorge, principal artista na virada do ano cearense.
Já na Avenida Paulista, o ritmo foi guiado pelos cantores Ana Castela e João Gomes, com direito à queima de fogos silenciosos.
Confira como seis capitais brasileiras celebraram o ano novo em 2026.
1. Brasília (DF)
Entre 30 de dezembro e 1º de janeiro, a capital do Brasil foi responsável por sediar, na Esplanada dos Ministérios e na Praça dos Orixás, a programação oficial do Réveillon 2026, com expectativa de 100 mil pessoas por dia.
O ponto alto da virada foi acompanhado pela cantora e compositora Lauana Prado. Na ocasião, a queima de fogos foi planejada para durar 12 minutos.
2. Fortaleza (CE)
A Capital cearense teve a sua contagem regressiva anunciada pelo artista Seu Jorge, com direito a fogos de artifício na Praia de Iracema. A celebração, que aconteceu entre os dias 30 e 31 de dezembro, foi divida entre três polos (Praia de Iracema, Messejana e Conjunto Ceará).
O encerramento da programação teve apresentação da cantora Taty Girl, que seguiu até o amanhecer do dia 1º de janeiro.
3. Recife (PE)
Com shows em quatro pontos da cidade (Praia do Pina, Lagoa do Araçá, Morro da Conceição e Ibura), a capital pernambucana acionou 15 toneladas de fogos remotamente e de forma sincronizada com canhões de laser.
Na virada, a contagem regressiva foi responsabilidade do cantor Wesley Safadão, com outras atrações, incluindo Matheus & Kauan, Alceu Valença, Lipe Lucena e Matheus Moraes.
4. Rio de Janeiro (RJ)
De acordo com informe da Prefeitura do Rio de Janeiro, as celebrações contaram com 13 palcos distribuídos por diferentes regiões e a presença de artistas consagrados da música brasileira, como Gilberto Gil e Ney Matogrosso.
A edição de 2026 também apresentou um espetáculo pirotécnico no céu de Copacabana, com 19 balsas ao longo da orla. O show de fogos foi acompanhado por uma trilha sonora especial.
5. Salvador (BA)
Mais de 60 atrações, 100 horas de música e Ivete Sangalo na contagem regressiva, antecedendo o espetáculo pirotécnico — assim foi programado o Festival Virada Salvador 2026.
As celebrações incluíram Jorge e Mateus, Manu Bahtidão, Mari Fernandez, Timbalada e Xanddy Harmonia.
Ano Novo: CONHEÇA tradições de fim de ano ao redor do mundo
6. São Paulo (SP)
Iniciado no dia 31 de dezembro, o Réveillon da Avenida Paulista contou com transmissão simultânea em torres de vídeo. Entre as apresentações do ano novo, o público celebrou as canções de Maiara e Maraisa, Ana Castela, Belo e João Gomes, além de atrações religiosas, como o frei Gilson.
A contagem regressiva ficou a cargo da cantora Simone Mendes.