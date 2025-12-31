Ano Novo: conheça tradições de fim de ano ao redor do mundo

Ano Novo: conheça tradições de fim de ano ao redor do mundoO fim de ano é marcado por festividades e superstições que variam de acordo com cada país. Descubra como diferentes culturas celebram a virada de ano ao redor do mundo
Ao contrário do que muitos pensam, comer uvas à meia-noite do dia 31 de dezembro não é uma tradição brasileira. O costume surgiu na Espanha, no início do século XX, e consiste em comer 12 uvas ao som das badaladas do relógio. Ainda assim, o ritual foi incorporado por diversos países, inclusive o Brasil.
Já na Alemanha, uma tradição curiosa marca a virada: os saltos de cadeiras. As pessoas sobem em cadeiras ou sofás e pulam exatamente à meia-noite, simbolizando a entrada literal no novo ano, uma prática que lembra o costume brasileiro de pular sete ondas no mar.
Em outros países, a tradição de fim de ano é voltada à gastronomia. Na Venezuela, por exemplo, o prato símbolo das festas é a hallaca, feita de massa de milho envolta por folha de bananeira, preparada em conjunto.
Enquanto no Brasil o Réveillon costuma ser celebrado nas praias, com roupas brancas e rituais como colocar uma nota de dinheiro no chinelo para atrair prosperidade, diferentes países ao redor do mundo mantêm costumes próprios, alguns semelhantes, outros bastante distintos.
Ano Novo: as tradições ao redor do mundo
Itália e o Ano Novo
Localizada no sul da Europa, a Itália é conhecida pela sua valorização da família, da gastronomia e de tradições históricas. O Ano Novo no país é chamado de “Capodanno” e é celebrado há séculos com rituais que simbolizam a sorte e renovação para o ano seguinte.
Uma das tradições mais conhecidas é comer “lenticchie”, lentilhas em italiano, à meia-noite. Segundo o italiano Lucas Marelli, 20, em relato ao O POVO, a superstição está ligada ao formato e à cor das leguminosas, que lembram antigas moedas de ouro. “Acredita-se que comer lentilhas atraí sorte financeira para o ano que começa”, explica o jovem.
No passado, era comum que os italianos jogassem objetos velhos pela janela para se livrar do passado, simbolizando a passagem entre o velho e o novo. Atualmente, essa tradição praticamente desapareceu, especialmente entre as gerações mais jovens.
Diferente do Natal, não existe um consenso sobre onde passar o Ano Novo. Apesar de alguns italianos passarem em casa, Lucas observa que a maioria prefere fazer coisas nas ruas, como ir a shows e praças públicas.
A queima de fogos de artifício é um dos destaques da festividade no país, principalmente a realizada em Veneza, acima das águas do “Bacino di San Marco”, ou de Milão, na praça pública Piazza Duomo.
O Réveillon na Colômbia
Na Colômbia, o Ano Novo é celebrado com ações simbólicas voltadas à renovação e à boa sorte. A ceia normalmente acontece antes da meia-noite e um brinde marca o encerramento do jantar. Após a virada, ocorre a queima dos “taitapuros”, também conhecidos como bonecos do “anõ viejo”.
Tradicionalmente, famílias e vizinhos se reúnem para montar bonecos com materiais recicláveis e enchem-nos com roupas e pólvora. Antes da queima, um testamento do boneco é lido em voz alto, com muitas sátiras e piadas sobre o ano que passou.
Segundo Nicolás Alfredo Díaz relatou ao O POVO, é um ritual de limpeza para o ano seguinte. “Fazemos isso para nos livrarmos das energias negativas”, explica o jovem.
Outras superstições incluem dar o primeiro passo do ano com o pé direito e usar roupa íntima amarela, considerada um símbolo de prosperidade financeira. A roupa íntima mais adequada para um ano novo colombiano é amarela, para atrair dinheiro.
Portugal e as tradições de fim de ano
Localizado no sudoeste da Europa, Portugal combina celebrações familiares, festas populares e superstições transmitidas de geração em geração. Segundo Diana Gouveia, 18, que vive na ilha da Madeira, não há regras rígidas, “cada casa celebra à sua maneira”.
No país, o Ano Novo costuma ser passado com familiares ou amigos. Diferente do Natal, não é comum uma grande ceia, mas sim um jantar especial.
Pratos com bacalhau e mariscos são frequentes no continente, enquanto em Madeira é tradicional a carne espetada. Após a meia-noite, muitos optam por refeições mais leves, como canja.
O costume das 12 uvas também existe em Portugal, assim como o uso de cores específicas na roupa íntima. Outra superstição popular é não passar a virada sem dinheiro no bolso e usar ouro para atrair prosperidade.
A jovem conta que, em algumas casas, assistir a programas de televisão populares, como Big Brother ou Secret Story, que muitas vezes terminam à meia-noite, virou uma pequena tradição familiar.
Enquanto no continente é comum que cada família solte seus próprios fogos, em Funchal, capital de Madeira, o grande espetáculo pirotécnico é uma das principais atrações, reconhecida internacionalmente e responsável por atrair turistas do mundo inteiro.
“Aqui também é comum acontecer festas de rua, concertos, animação até tarde, enquanto em outras partes de Portugal algumas pessoas preferem algo mais tranquilo em casa”, relatou.
Quando Diana era mais nova, ia para casa de alguém da família, via os fogos e finalizava a tradicional noite jantando canja. Agora, já mais velha, opta por ver os fogos com os amigos.
“A zona que vou todos os anos faz um parque de diversões e muitas pessoas passam a virada lá. Também há pessoas da minha idade que depois vão para discotecas”, destaca.
Como é o Réveillon no Paraguai?
País vizinho do Brasil, o Paraguai mantém tradições fortemente ligadas à família e à culinária típica, especialmente em datas comemorativas. No país, o Natal e o Ano Novo possuem celebrações bastante semelhantes, ambas marcadas por uma ceia farta.
Segundo Dális Llamosas, 19, natural de Caaguazú, é comum comer chipaguazú, uma torta de milho assada, na noite de Réveillon. Outros pratos tradicionais como sopa paraguaia e clericó, bebida feita com frutas e vinho branco e frutas picadas, também costumam estar presentes à mesa.
O horário do jantar varia de família para família. Na casa de Dális, a ceia acontece antes da meia-noite. Quando o relógio marca a virada, todos se abraçam e fazem votos para o novo ano.
“Muitas tradições estão ligadas ao que a pessoa deseja para o futuro, mas isso varia bastante”, conta. Nos países latinos, é comum que tradições sejam compartilhadas, adaptadas ou misturadas.
As superstições paraguaias são conhecidas como “cábalas”, conforme a jovem contou ao O POVO, e são voltadas, em sua maioria, para atrair sorte. As cores das roupas para a virada têm significados específicos, por exemplo, o branco significa a paz e é a cor mais usada, assim como no Brasil.
Outros costumes populares incluem sair de casa com uma mala para atrair viagens, comer 12 uvas fazendo 12 pedidos e até se esconder debaixo da mesa para atrair um novo amor.