Ano Novo: conheça tradições de fim de ano ao redor do mundo

Conheça as principais tradições e veja como o mundo celebra a chegada do Ano Novo

Ao contrário do que muitos pensam, comer uvas à meia-noite do dia 31 de dezembro não é uma tradição brasileira. O costume surgiu na Espanha, no início do século XX, e consiste em comer 12 uvas ao som das badaladas do relógio. Ainda assim, o ritual foi incorporado por diversos países, inclusive o Brasil.

Já na Alemanha, uma tradição curiosa marca a virada: os saltos de cadeiras. As pessoas sobem em cadeiras ou sofás e pulam exatamente à meia-noite, simbolizando a entrada literal no novo ano, uma prática que lembra o costume brasileiro de pular sete ondas no mar.



Uma das tradições mais conhecidas é comer “lenticchie”, lentilhas em italiano, à meia-noite. Segundo o italiano Lucas Marelli, 20, em relato ao O POVO, a superstição está ligada ao formato e à cor das leguminosas, que lembram antigas moedas de ouro. “Acredita-se que comer lentilhas atraí sorte financeira para o ano que começa”, explica o jovem. No passado, era comum que os italianos jogassem objetos velhos pela janela para se livrar do passado, simbolizando a passagem entre o velho e o novo. Atualmente, essa tradição praticamente desapareceu, especialmente entre as gerações mais jovens. Diferente do Natal, não existe um consenso sobre onde passar o Ano Novo. Apesar de alguns italianos passarem em casa, Lucas observa que a maioria prefere fazer coisas nas ruas, como ir a shows e praças públicas.

A queima de fogos de artifício é um dos destaques da festividade no país, principalmente a realizada em Veneza, acima das águas do “Bacino di San Marco”, ou de Milão, na praça pública Piazza Duomo. O Réveillon na Colômbia

Na Colômbia, o Ano Novo é celebrado com ações simbólicas voltadas à renovação e à boa sorte. A ceia normalmente acontece antes da meia-noite e um brinde marca o encerramento do jantar. Após a virada, ocorre a queima dos “taitapuros”, também conhecidos como bonecos do “anõ viejo”. Tradicionalmente, famílias e vizinhos se reúnem para montar bonecos com materiais recicláveis e enchem-nos com roupas e pólvora. Antes da queima, um testamento do boneco é lido em voz alto, com muitas sátiras e piadas sobre o ano que passou.