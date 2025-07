Rotas da Infância: três escolas municipais recebem melhorias para ciclistas, em Fortaleza

As escolas públicas Alba Frota, Justiniano de Serpa e Clóvis Beviláqua compõem projeto de melhorias cicloviárias, com prazo para fim das obras em outubro. Ideia é expandir para outras regiões

Floriano Peixoto: extensão de calçada para pedestres é removida em requalificação da Praça do Ferreira; VEJA A previsão de entrega das obras é para o início do mês de outubro .

As ações contam com apoio da Bloomberg Initiative for Cycling Infrastructure (Bici), esquema que desenvolve mudanças na infraestrutura cicloviária de cidades em todo o mundo.

A proposta faz parte do programa Rotas da Infância , da Prefeitura. O objetivo também é promover mais segurança para estudantes e pais que se deslocam a pé ou de bicicleta até as redes de ensino.

O programa é liderado pela primeira-dama Cristiane Leitão em parceria com a Coordenadoria Especial da Primeira Infância (Cespi), com o apoio da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) e da Secretaria Municipal da Conservação e Serviços Públicos (SCSP).

Além disso, haverá a construção de um caminho conectando a Escola Alba Frota à Cidade da Criança, que será reaberta no dia 27 de julho.

"Com a reabertura da Cidade da Criança e o fluxo intenso de pais e estudantes que se deslocam ao Alba Frota e às escolas vizinhas, é essencial termos um entorno seguro e bem equipado para que esses deslocamentos possam ser feitos sem intercorrências, não só para as escolas, mas para o lazer dessas crianças, proporcionando a elas uma maior conexão com a cidade", afirma Lídia Lourinho, coordenadora especial da Cespi.

Ideia é ampliar estruturas cicloviárias para áreas semelhantes

De acordo com estudos desenvolvidos pelo Bici, 79,2% dos alunos do Alba Frota vivem em bairros próximos, ao exemplo do Centro, do José Bonifácio, do Joaquim Távora e da Aldeota.