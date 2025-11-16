Incêndio atinge depósito de material reciclável em Fortaleza

Incêndio atinge depósito de material reciclável em FortalezaIncêndio aconteceu na tarde deste domingo, 16,; quatro viaturas do Corpo de Bombeiros foram ao local
Um incêndio de grandes proporções atingiu parte de um depósito de recicláveis no bairro Siqueira, em Fortaleza, na tarde deste domingo, 16. Quatro viaturas do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) foram acionadas para controlar as chamas.
A suspeita inicial é de que o fogo tenha começado em um coqueiro, localizado em um imóvel vizinho. Com a força do vento, as chamas se espalharam rapidamente e atingiram o galpão, onde o material reciclável — principalmente plástico — começou a queimar. VEJA O VÍDEO:
Segundo o proprietário, cerca de 20 toneladas de material reciclável estavam armazenadas no depósito. Os bombeiros chegaram ao local às 15h6min e levaram quase duas horas para controlar o incêndio, que foi totalmente apagado por volta das 16h56min.
Incêndio em depósito não causou vítimas
Em nota, o CBMCE informou que não houve registro de vítimas. Após apagarem o fogo, as equipes permaneceram no local para garantir que nenhum novo foco surgisse.