Incêndio atinge depósito de material reciclável em Fortaleza

Incêndio aconteceu na tarde deste domingo, 16,; quatro viaturas do Corpo de Bombeiros foram ao local

Um incêndio de grandes proporções atingiu parte de um depósito de recicláveis no bairro Siqueira, em Fortaleza , na tarde deste domingo, 16. Quatro viaturas do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) foram acionadas para controlar as chamas.

A suspeita inicial é de que o fogo tenha começado em um coqueiro, localizado em um imóvel vizinho. Com a força do vento, as chamas se espalharam rapidamente e atingiram o galpão, onde o material reciclável — principalmente plástico — começou a queimar. VEJA O VÍDEO:

Segundo o proprietário, cerca de 20 toneladas de material reciclável estavam armazenadas no depósito. Os bombeiros chegaram ao local às 15h6min e levaram quase duas horas para controlar o incêndio, que foi totalmente apagado por volta das 16h56min.

Incêndio em depósito não causou vítimas

Em nota, o CBMCE informou que não houve registro de vítimas. Após apagarem o fogo, as equipes permaneceram no local para garantir que nenhum novo foco surgisse.