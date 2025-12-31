Réveillon intensifica fluxo na rodoviária de Fortaleza

A previsão era a de que as empresas de ônibus oferecessem 273 viagens extras até o dia 1º de janeiro de 2026 / Crédito: Samuel Setubal

A expectativa da Socicam era atender mais de 52 mil passageiros pelos Terminais Rodoviários de Fortaleza, o que representa um aumento de 1% no total de viajantes, em comparação a 2024. Para atender a alta demanda de viagens para o Ano Novo, era previsto que as empresas de ônibus oferecessem 273 viagens extras até o dia 1º de janeiro de 2026 Crédito: Alice Barbosa Embora a proximidade do Ano Novo tenha intensificado a movimentação de passageiros, o desempenho das vendas no final de dezembro curiosamente não superou os resultados obtidos durante as férias de julho na loja onde Vinicius trabalha.



Vinicius sugere que essa estagnação financeira ocorre porque os viajantes tendem a ser mais cautelosos com os gastos no encerramento do ano, priorizando a economia para o mês de janeiro.

“Eu estava esperando uma melhora maior do que no meio do ano. As vendas das férias do meio do ano foram melhores do que agora, já está que no fim do mês. É o fim do mês, todo mundo deve estar se precavendo para janeiro”, comenta. Os laços afetivos que motivam as viagens no Réveillon Dentre os viajantes que esperavam o ônibus rumo ao destino final, estava Antônia Lucimar Carvalho, de 68 anos, que vai para o estado do Rio de Janeiro pela primeira vez para reencontrar a filha que não vê há 45 anos.

